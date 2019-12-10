В местных исполнительных органах Шымкента объявлены конкурсы на занятие 121 вакантной должности госслужбы

ШЫМКЕНТ.КАЗИНФОРМ – В местных исполнительных органах Шымкента по штатному расписанию имеется 758 должностей, из них 121 на сегодня вакантна. Об этом сегодня сообщил руководитель департамента по городу Шымкент Агентства РК по делам госслужбы Али Комекбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге в Региональной службе коммуникаций были затронуты вопросы повышения эффективности государственной службы и привлечения для работы на вакантные должности подготовленных специалистов в русле поручений Президента РК Касым-Жомарта Токаева, данных в Послании народу Казахстана.

Основные мероприятия в этом направлении, профессионализм и компетенции госслужащих закреплены в Законе РК «О государственной службе», в Плане наций «100 конкретных шагов». Было отмечено, что сейчас обновлена процедура отбора на госслужбу и внедряется модульный метод компетенций.

«В ходе практической реализации Закона выявляются отдельные нестыковки и несоответствия, другие проблемы, которые оперативно решаются. По блоку проблем совершенствования госслужбы расширен список людей, имеющих право на занятие вакантной должности акимата вне конкурса. Если в конкурсе на проведение вакантных должностей акимата участвует госслужащий, то он не проходит тестирование. Также Закон направлен на усиление ответственности государственных служащих. К примеру, внедрена ответственность руководителя за ненадлежащее исполнение своих обязанностей при совершении его подчиненным коррупционного правонарушения», - сказал Али Комекбаев.

Напомним, в третьем квартале текущего года по городу были объявлены конкурсы на занятие 210 вакантных должностей в структурах госучреждений, на основе внутренних конкурсов принято 137 госслужащих. В рамках обмена профессиональными знаниями и практическим опытом 25 госслужащих прошли подготовку на курсах, 17 работников местных органов власти повысили свою квалификацию.













Автор: Айнур Акбаева