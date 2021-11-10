В местах становления Елбасы побывал в экспедиции воспитанник дома юношества Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарский воспитанник дома юношества принял участие в экспедиции по местам становления Нурсултана Назарбаева. В экспедицию для номинантов «Медаль Елбасы» попал Алексей Лодочников, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках 30-летия Независимости Республики Казахстан при содействии корпоративного фонда «Академия Елбасы» для номинантов «Медаль Елбасы» была организована экспедиция по местам становления Первого Президента Республики – Елбасы Н. Назарбаева, - рассказали в управлении образования Павлодарской области. - Воспитанник дома юношества «Жас қанат» Алексей Лодочников в качестве амбассадора и ведущего программы «Путь Лидера» принял участие в одноименной экспедиции«.

По данным дома юношества, целью экспедиции было изучение политического пути Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева. Шанс попасть в неё был у 20 тысяч участников проекта. И только десяти самым активным и творческим ребятам из разных регионов повезло ровно неделю изучать политический путь Первого Президента.

«По пути лидера прошли 10 обладателей «Медали Елбасы», ставших амбассадорами проекта, совершили экспедицию по городам и сёлам, связанным с жизнью Первого Президента. Отправной точкой стал Шамалган – посёлок, где родился Нурсултан Назарбаев», - отметили в учреждении.

Павлодарец Алексей Лодочников встретился с учениками 5-6 классов сельских школ. Для участников экспедиции была организована экскурсия по историческим местам. Мероприятие, по информации управления образования Павлодарской области, организовано при содействии корпоративного фонда «Академия Елбасы». Всё путешествие будет показано на одном из телеканалов.



Фото предоставлены домом юношества «Жас қанат».



