В мероприятиях к Дню Первого Президента и юбилею Независимости страны примут участие более 40 тысяч школьников Павлодара

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В мероприятиях к празднованию Дня Первого Президента Казахстана и юбилея Независимости страны примут участие более 40 тысяч школьников Павлодара, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках плана мероприятий, посвящённых Дню Первого Президента - Елбасы и Дню Независимости Казахстана, в организациях отдела образования Павлодара проводятся классные часы, открытые уроки, декады, викторины, чтения, конкурсы, встречи, выставки, челленджи. В мероприятиях примут участие более 40 тысяч детей первых-одиннадцатых классов города», - сообщили в отделе образования Павлодара.

Среди учащихся школ проходит патриотический челлендж «Любимые песни Первого Президента». В режиме онлайн участники представляют музыкальные номера на темы «Песни о родном крае, о Родине», «Любимые песни Первого Президента». Центр занятости и детского творчества «Павлодар дарыны» готовит встречу руководителя отдела образования Павлодара с учениками-президентами школ города.

«Воспитанниками детской художественной школы Павлодара будет представлена выставка работ, приуроченная ко Дню Первого Президента - Елбасы. Будет представлена выставка дипломных работ выпускников художественной школы, посвящённых Дню Независимости Казахстана, «Менім Елім» с презентацией в торговом центре «Батыр Молл», - добавили в отделе образования.

А в челлендже стихов на тему «Алтын ғасыр» ноября примут участие более 5 тысяч юных чтецов дошкольных учреждений и школ города. Как часть мероприятий к 30-летию Независимости Республики Казахстан состоялся городской фестиваль по национальным видам игр асык ату, бес асык, ләңгі, білектесу, арқан тарту, белдесу; в нём приняли участие более 1500 учащихся седьмых-восьмых классов школ. 8 декабря пройдёт финальный турнир.

«Под эгидой 30-летия Независимости Казахстана 30 ноября с участием ветеранов педагогического труда, общественных работников в общеобразовательных школах города состоится торжественный приём в ряды «Жас Улан» с охватом около 3000 учащихся 5-8 классов, - дополнили в ведомстве. - В детско-подростковом клубе «Жигер» 8 декабря состоятся конкурс акынов «Тәуелсіздук - тірегім, конкурс «Қазақстан - жүрегім» среди педагогов школ города».

А в ходе проекта «Шаг навстречу» в Павлодаре 9 декабря пройдёт концерт «Поколение NEXT». В нём примут участие молодые педагоги и выпускники музыкальной школы Павлодара, которые уже стали студентами музыкального колледжа. В их исполнении прозвучат произведения классиков казахстанского музыкального искусства в современной обработке, на сцене можно будет услышать кавер-версии современных исполнителей, джазовые и рэп-композиции.

Фото отдела образования Павлодара.