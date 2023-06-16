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В Меркенском районе около 5 тысяч гектаров земель возвращено в госсобственность

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
16 Июня 2023, 19:17
В Меркенском районе около 5 тысяч гектаров земель возвращено в госсобственность

МЕРКЕ. КАЗИНФОРМ - В Меркенском районе Жамбылской области в текущем году планируется вернуть в госсобственность 10 тысяч гектаров неиспользуемых земель, передает МИА «Казинформ».

С начала года возвращено 4885 гектаров земель, из них 616 гектаров - пастбищные угодья , 4269 гектаров - пахотные земли.

Решением специализированного межрайонного экономического суда Жамбылской области от 5 апреля 2023 года и постановлением судебной коллегии по гражданским делам Жамбылского областного суда от 5 июня 2023 года удовлетворено требование АО «Племзавод «Мерке» о возврате в земельный фонд неиспользуемых 3910 га земель в Акерменском сельском округе.

В соответствии с решением специализированного межрайонного экономического суда Жамбылской области от 12 июня 2023 года по делу ТОО «SmartAgroKarkara» проведены процедуры трехстороннего соглашения и утверждено мировое соглашение на добровольный возврат земель общей площадью 265 га в Кенесском сельском округе.

В связи с поступившими жалобами от жителей сельского округа Т. Рыскулова, в соответствии с решением специализированного межрайонного экономического суда Жамбылской области от 17 января 2023 года, 15 га земель, используемых в виде пашни возвращено в судебном порядке и отнесено к землям общего пользования.


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