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    11:33, 09 Июль 2025 | GMT +5

    В Мексике ограблен грузовик с 33 тоннами золотого и серебряного концентрата

    В Мексике вооружённые преступники ограбили грузовик, перевозивший 33 тонны золотого и серебряного концентрата, принадлежащего компании Grupo Minero Bacis, передает агентство Kazinform со ссылкой на bloomberg.com.

    золотой концентрат
    Фото: ГУ МВД по Челябинской области

    По данным компании, нападавшие перегородили дорогу двумя белыми машинами, напали на водителя и охрану, удерживали их в заложниках около полутора часов.

    Сам грузовик позже был найден, однако прицеп с драгоценным грузом — пропал.

    Компания сообщила, что потери оцениваются в миллионы долларов, хотя точная сумма пока не известна.

    Инцидент произошёл на фоне роста числа ограблений на дорогах Мексики.

    По статистике, попытки нападений происходят примерно каждые 50 минут, а за первые два месяца 2025 года число таких случаев выросло более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Золотой и серебряный концентрат — это переработанная руда с высокой концентрацией драгоценных металлов, предназначенная для дальнейшей очистки и производства.

    Теги:
    Мексика Мировые новости
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
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