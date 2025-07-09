В Мексике ограблен грузовик с 33 тоннами золотого и серебряного концентрата
В Мексике вооружённые преступники ограбили грузовик, перевозивший 33 тонны золотого и серебряного концентрата, принадлежащего компании Grupo Minero Bacis, передает агентство Kazinform со ссылкой на bloomberg.com.
По данным компании, нападавшие перегородили дорогу двумя белыми машинами, напали на водителя и охрану, удерживали их в заложниках около полутора часов.
Сам грузовик позже был найден, однако прицеп с драгоценным грузом — пропал.
Компания сообщила, что потери оцениваются в миллионы долларов, хотя точная сумма пока не известна.
Инцидент произошёл на фоне роста числа ограблений на дорогах Мексики.
По статистике, попытки нападений происходят примерно каждые 50 минут, а за первые два месяца 2025 года число таких случаев выросло более чем на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Золотой и серебряный концентрат — это переработанная руда с высокой концентрацией драгоценных металлов, предназначенная для дальнейшей очистки и производства.