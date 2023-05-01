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В Мексике 18 человек погибли при падении автобуса с обрыва

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
1 Мая 2023, 21:18
В Мексике 18 человек погибли при падении автобуса с обрыва Фото из открытых источников

МЕХИКО. СИНЬХУА-КАЗИНФОРМ - В ночь на 30 апреля в штате Наярит на западе Мексики пассажирский автобус упал в обрыв, в результате чего погибли по меньшей мере 18 человек, еще 33 получили ранения. Об этом говорится в коммюнике прокуратуры штата в воскресенье, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на новостное агентство «Синьхуа».

Сообщается, что автобус двигался в направлении города Компостела штата Наярит, когда его водитель потерял управление, в результате чего транспортное средство съехало с дороги и упало в обрыв глубиной около 15 метров.

Автобус выехал из города Тлахомулько (штат Халиско) и направлялся в город Гуаявитос (штат Наяри). Губернатор штата Халиско Энрике Альфаро сообщил в соцсетях, что большинство погибших -- жители штата Халиско. Он выразил соболезнования семьям погибших.


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