В мегаполисе Китая введен локдаун

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти Китая закрыли на карантин город Сиань с населением в 13 миллионов человек, после того как в мегаполисе выявили более сотни локальных случаев заражения дельта-штаммом коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В минувший четверг международный аэропорт города Сианя отменил все 765 внутренних авиарейсов, приостановлено движение поездов по многим направлениям.

Начиная с четверга жителям мегаполиса предписано не выходить из домов, вводится пропускная система, напоминающая жесткий локдаун 2020 года. Только одному члену домохозяйства разрешено раз в два дня сходить в магазин для покупки товаров первой необходимости.

Все массовые мероприятия в Сиане временно отменены. Сотрудники предприятий переводятся на удаленный режим работы. В городе закрыто более 3,5 тысячи школ, школьников переводят на дистанционное обучение. Как пишут местные СМИ, закрытие учебных заведений мегаполиса затронуло более 2 миллионов человек.

В настоящее время в мегаполисе имеется один район высокого эпидемиологического риска и более 40 районов среднего эпидемиологического риска. Для выезда из города в особых случаях требуется предъявить сертификат об отрицательном тесте на коронавирус и официальное письмо от местных властей.

С 9 декабря в Сиане выявлено более 200 случаев инфицирования коронавирусом, самый высокий показатель за один день пришелся на минувшую среду, когда было зафиксировано 127 случаев.

Ужесточение карантинных ограничений в Сиане связаны с необходимостью сдерживания распространения коронавируса в Китае в преддверии Зимних Олимпийских игр и традиционного китайского Нового года, когда начнется праздничная массовая миграция населения.