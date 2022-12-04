В мегаполисах Китая отменяют проверки тестов на COVID-19 в общественном транспорте

4 Декабря 2022, 13:10

ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Власти по меньшей мере 10 крупных мегаполисов КНР объявили об отмене требований проверки тестов на COVID-19 для проезда в общественном транспорте, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

С 5 декабря власти Пекина решили отказаться от проверки тестов на коронавирус при использовании общественного транспорта. Среди мегаполисов, скорректировавших свою политику в области пассажирских перевозок, замечены Чэнду, Тяньцзинь, Далянь, Шицзячжуан и Шэньчжэнь.

В последние дни наибольшие послабления ковидных ограничений наблюдаются в городе Гуанчжоу на юге Китая, где отменены требования к тестам на COVID-19 для входа в общественные места, возобновлена работа торговых центров и заведений общепита, разрешен условный домашний карантин для близких контактов зараженных коронавирусом лиц.

Между тем, власти Пекина используют более осторожный подход, постепенно сменяя ограничения. Разрешен жителям китайской столицы проезд на общественном транспорте без необходимости предъявления отрицательного результата теста на коронавирус, сделанный в течение последних 48 часов, а больницам запрещено отказывать в лечении пациентам, не имеющих ПЦР-теста.

Как ранее сообщалось, вице-премьер Госсовета КНР Сунь Чуньлань в ходе встречи с ведущими китайскими эпидемиологами на этой неделе заявила об ослаблении патогенности вируса Омикрон.

«С ослаблением патогенности вируса Омикрон, популяризацией вакцинации и накоплением опыта сдерживания вируса, страна сталкивается с новой ситуацией и новыми задачами в области профилактики и борьбе с эпидемией», - цитирует Синьхуа китайского чиновника.

Она призвала усилить работу в области вакцинации всего населения, особенно пожилых людей, ускорить подготовку лечебных препаратов и медицинских ресурсов, а также придерживаться требований - «Эпидемия должна быть предотвращена, экономика должна быть стабилизирована, а развитие должно быть безопасным».

Ранее власти Китая отмечали о необходимости придерживаться строгой политики «нулевой терпимости» к COVID-19.

По данным Госкомитета по делам здравоохранения КНР, за минувшие сутки в материковом Китае выявлено 31,8 тыс. новых случаев заболевания коронавирусом.

Фото: static.scientificamerican.com