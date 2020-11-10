В медучреждениях Павлодарской области устранили нарушения санитарно-эпидемиологического режима

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - О мерах, принятых в связи с нарушениями санитарно-эпидемиологического режима в медицинских организациях области, на заседании Павлодарского областного оперативного штаба по противодействию COVID-19 отчитался руководитель управления здравоохранения Айдар Ситказинов. Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков также заслушал отчеты акимов городов, районов и главных врачей медучреждений, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службу акима региона.

По информации главы управления здравоохранения, на сегодня нарушения санитарно-эпидемиологического режима, выявленные в медицинских организациях области, устранены.

«В основном эти нарушения касались снижения контроля за безопасностью медицинского персонала, несоблюдения правил ношения средств индивидуальной защиты, - рассказал Айдар Ситказинов. - В некоторых сельских амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах в «грязных» зонах не были предусмотрены изоляторы для пациентов с симптомами COVID-19».

Ответственным вынесены дисциплинарные взыскания. Отдельно на заседании остановились на нарушениях в пищеблоках медучреждений, выявленных общественной мониторинговой группой. В частности, в Экибастузской городской больнице уже подали в суд на арендатора столовой для расторжения договора о предоставлении услуг.

«Чем занимался главный врач? Внесите предложение по наказанию для ответственных. Главврачи медучреждений обязаны знать, что происходит у них в здании, у них все должно быть под постоянным контролем», - сказал аким области Абылкаир Скаков.

Под особый контроль глава региона потребовал взять и ситуацию в учебных заведениях. С начала учебного года в регионе выявили более 30 случаев COVID-19 именно в школах.

«Необходимо сформировать отдельные мониторинговые группы, которые будут проверять учебные заведения, - отметил Абылкаир Скаков, говоря о подготовке к началу новой четверти. – Мы не должны допустить заболеваний в школах».

На заседании штаба также сообщили об ожидающемся дополнительном оснащении лаборатории областного филиала Национального центра экспертизы. Руководитель филиала Ерлан Кенжебаев отметил, что модернизация позволит значительно увеличить мощность лаборатории. Если сегодня здесь проводят до 650 исследований ПЦР-анализов в сутки, то вскоре смогут обрабатывать до 1300-1500 тестов в день.

Глава региона охарактеризовал эпидситуацию в области как стабильно напряженную. Абылкаир Скаков призвал не снижать настороженности и обеспечить полный контроль над соблюдением мер эпидбезопасности.





Фото Валерия Бугаева