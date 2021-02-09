В медико-социальных учреждениях Казахстана выявлены нарушения стандартов и прав подопечных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с соответствующими государственными органами проведена проверка деятельности 20 учреждений, оказывающих специальные социальные услуги детям с ограниченными возможностями здоровья. В ходе проверки выявлены многочисленные нарушения прав услугополучателей и недостатки в организации деятельности центров.

Выявленные в медико-социальных учреждениях (МСУ) нарушения и механизмы совершенствования работы учреждений в целях повышения качества предоставляемых услуг обсудили в ходе заседания межведомственного совета по вопросам приоритетных направлений социальной работы. В мероприятии, прошедшем под председательством вице-министра труда и социальной защиты населения РК Ерлана Аукенова, приняли участие сотрудники профильных государственных и местных исполнительных органов, омбудсмен по правам ребенка, представители неправительственных организаций.

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

Нарушение стандартов по проживанию, питанию и социально-медицинским услугам.

Жилые помещения некоторых центров не соответствуют Стандартам оказания специальных социальных услуг в условиях стационара. В 7 из 20 МСУ были выявлены нарушения нормы по обеспечению на одного подопечного не менее 4 кв.м жилой площади. При этом в ходе проверки КГУ «Детский центр оказания специальных социальных услуг № 6» г. Шымкент выявлено использование жилой комнаты площадью 48 кв. метров не по назначению – там хранили списанные кровати.

В ряде МСУ, где предоставляемые жилые помещения по размерам и показателям соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и требованиям, не произведен текущий ремонт, не обновлена материально-техническая база: в КГУ «Тасарыкский центр оказания специальных социальных услуг № 4» Туркестанской области, КГУ «Центр социальных услуг «Сенім» г. Алматы, КГУ «Детский центр оказания специальных социальных услуг № 6» г. Шымкент, КГУ «Костанайский детский центр оказания специальных социальных услуг».

Нарушения норм и требований к питанию подопечных были выявлены в КГУ «Центр социальных услуг «Сенім» г. Алматы, КГУ «Талгарский центр оказания специальных социальных услуг «Аяла» Алматинской области. В этих МСУ установлены факты отсутствия должного горячего, диетического питания из доброкачественных продуктов, отвечающих требованиям сбалансированности и калорийности. К примеру, в отдельные дни отсутствует сузбеше, творог, сыр, фруктовый сок и свежая рыба, что является ущемлением прав детей на получение сбалансированного и витаминизированного питания.

В КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг № 4» Жамбылской области и КГУ «Тасарыкский центр оказания специальных социальных услуг № 4» Туркестанской области подопечным не оказывали содействие в обеспечении техническими вспомогательными (компенсаторными), обязательными гигиеническими средствами, в получении протезно-ортопедической помощи. В отдельных случаях для детей-инвалидов не были разработаны индивидуальные программы реабилитации или же не проводилась их своевременная корректировка.

Ненадлежащее обеспечение одеждой.

В КГУ «Костанайский детский центр оказания специальных социальных услуг» выявлены нарушения по объемам предоставляемой одежды, обуви, постельного белья и предметов личной гигиены. Так, к примеру, блузки и платья выдавались по 1/2 штуки в год, при положенной норме не менее 3/4 раза. Джинсы предоставлялись по 1 штуке в год, при положенной норме 3/4. Также нарушены нормативы по обеспечению нижним бельем и носками.

В КГУ «Детский центр оказания специальных социальных услуг № 6» г. Шымкент нет в наличии осенней одежды и обуви, головных уборов. Также не хватает полотенец вафельных, банных. Согласно стандарту должно быть 4 полотенца вафельных, 2 банных, однако на момент проверки было лишь одно старое банное полотенце и одно полотенце для рук. В складских помещениях для хранения мягкого инвентаря отсутствуют пижамы, предметы туалета, полотенца банные, вафельные, спортивные костюмы, теплые вещи, брюки, гамаши для девочек, комнатные тапочки, сланцы. В наличии имеется только нижнее белье. Вместе с тем у получателей услуг отсутствуют гигиенические средства первой необходимости (зубная паста, щетка, мыло).

В КГУ «Детский центр оказания специальных социальных услуг» Кызылординской области услугополучатели также не в полном объеме обеспечивались комнатными тапочками, носками, постельным бельем.

Несоблюдение прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В ходе проверки изучены личные дела воспитанников центров на предмет соблюдения их прав. Так, в КГУ «Костанайский детский центр оказания специальных социальных услуг» у 30 детей не определены в полном объеме правовые статусы, в том числе по объявлению родителей безвестно отсутствующим, их розыску или лишению родительских прав. Таким образом, дети лишены права на получение алиментов, а также права жить и воспитываться в семье.

Ущемление прав детей на обеспечение жильем.

В соответствии с законом «О жилищных отношениях» дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имеют первоочередное право на получение жилья, однако в личных делах отсутствуют сведения о постановке их в очередь. Наряду с этим в личных делах отсутствуют сведения о наложении обременения на имущество родителей.

Так, в КГУ «Центр оказания специальных социальных услуг город Кокшетау» Акмолинской области выявлены факты несвоевременной постановки в очередь на получение жилья от года до четырех лет у 4 детей.

Администрация КГУ «Центр социальных услуг «Сенім» г. Алматы не поставила детей в очередь на получение жилья в течение шести месяцев с момента поступления к ним детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во многих анкетах детей имеется факт постановки в очередь на получение жилья с нарушением срока.

Аналогичные нарушения имеются в КГУ «Детский центр оказания специальных социальных услуг № 6» г. Шымкент. Так, к примеру, в анкетах детей в разделе «Сведения об имуществе» отсутствуют какие-либо данные о постановке в очередь на получение жилья или сведения о наличии у ребенка имущества. Также в анкетах имеются факты постановки в очередь на получение жилья с нарушением срока.

Выявленные в ходе комплексной проверки нарушения свидетельствуют о недостаточном контроле над деятельностью детских центров со стороны местных исполнительных органов.

В свою очередь Минтруда и социальной защиты населения в первом квартале т.г. планирует утвердить проект Национального плана действий по дальнейшей модернизации системы социального обслуживания в Казахстане до 2025 года, разрабатываемого с привлечением международных экспертов ПРООН, ЮНИСЕФ и др.

«Дополнительно с участием общественности запланирован мониторинг более 300 детских МСУ стационарного и полустационарного типов во всех регионах страны. Также предусматриваются меры по повышению статуса социальных работников. В соответствии с поручением Главы государства идет работа по разработке концепции Кодекса о социальном обеспечении, в котором будут отражены меры Национального плана, требующие законодательного закрепления», – подчеркнул в ходе заседания Ерлан Аукенов.

В Национальном плане учитываются проблемные аспекты в области социального обеспечения, соблюдение конституционных гарантий и прав граждан (в т.ч. получателей услуг), предусматривается формирование нулевой терпимости всех участников процесса к случаям, предполагающим любое правонарушение в сфере социальной защиты.

Помимо этого, разработаны Методические рекомендации для социальных работников по профессиональной этике поведения при выполнении должностных обязанностей. Знание рекомендаций по этике, стандартов оказания специальных социальных услуг и других нормативных актов было проверено путем проведения тестирования порядка 12 тыс. социальных работников.