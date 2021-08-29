В мечетях Казахстана почтили память погибших в результате взрывов в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня во всех мечетях страны прочитали дуа Хатм Корана в связи с гибелью людей в результате взрывов на складе боеприпасов в Байзакском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во всех мечетях страны прочтение дуа Хатм Корана началось в 10:00.

Поминальная молитва в мечети Хазрет Султан в Нур-Султане прошла в режиме онлайн на страницах социальных сетей Духовного управления мусульман Казахстана.

«В день общенационального траура во всех мечетях страны читается поминальная молитва памяти погибших в связи с трагедией в Байзакском районе Жамбылской области. Хатм Корана — это полное прочтение Корана. Если в Коране есть 114 сур, все это читается полностью. Со вчерашнего дня в разных уголках страны с участием имамов, религиозных служителей, наставников и жамагатов читается Хатм Коран. Мы провели прямую трансляцию в социальных сетях в мечети Хазрет Султан. Погибшие, находясь в военной, спасательной службе, погибли во время пожаров. Пусть Аллах благословит, успокоит души погибших», - сказал заместитель председателя ДУМК, наиб муфтий Ершат кажы Онгар.

Прочитав дуа Хатм, представители религии помолились за близких погибших в результате взрывов и пожелали скорейшего выздоровления раненым.

Напомним, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объяви л 29 августа Днем общенационального траура в связи со взрывами на складе инженерных боеприпасов в воинской части в Байзакском районе Жамбылской области.

По последним данным, число погибших в результате ЧС достигло 13 человек - это сотрудники МЧС РК, войсковой части, военизированной охраны и военной прокуратуры.

На данный момент известны имена 10 погибших.

Напомним, 26 августа 2021 года около 19:00 в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов. В результате, по последним данным, 13 человек погибли, 98 пострадали.

Ранее Глава государства подписал Указ о награждении государственными наградами сотрудников МЧС РК, войсковой части, военной прокуратуры за мужество и самоотверженность, проявленные при ликвидации пожара в Жамбылской области.