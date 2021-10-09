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    20:06, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    В мечети на севере Афганистана произошел взрыв, погибли около 100 человек

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    КАИР. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Порядка 100 человек погибли, десятки получили ранения в пятницу в результате мощного взрыва в шиитской мечети Сеид-Абад в провинции Кундуз на севере Афганистана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    По сведениям информационного агентства Aamaj News , нападение было совершено около 13:30 по местному времени при большом стечении людей, собравшихся на пятничную молитву. Согласно предварительным данным, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство, находясь внутри религиозного сооружения.

    Между тем, по информации телеканала Ariana News, который ссылается на очевидцев, в местные морги доставлено не менее 50 тел погибших.

    Сообщение о взрыве подтвердил представитель захватившего власть в стране радикального движения «Талибан» (запрещено в РК) и заместитель министра информации и культуры во временном афганском правительстве Забихулла Муджахид. «Сегодня днем прогремел взрыв в мечети наших соотечественников-шиитов в провинции Кундуз, в результате чего есть погибшие и раненые. Специализированный отряд наших бойцов прибыл на место происшествия и начал расследование случившегося», - написал он на своей странице в Twitter.

    В свою очередь член комиссии «Талибана» по культуре Мохаммад Джалал сообщил в этой же социальной сети, что теракт был осуществлен боевиками группировки «Исламское государство в Хорасане»«, которая является ответвлением экстремистской организации «Исламское государство» (запрещена в РК).

    Как уточняется, это первый взрыв в указанном регионе после того, как он перешел 8 августа под контроль талибов.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Афганистан Происшествия Мировые новости Взрыв
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