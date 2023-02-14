В МЧС РК сообщили подробности спасения семьи из-под завалов в Турции

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанские спасатели, которые через 76 часов после землетрясения вытащили из-под завалов отца и его двоих детей, поделились подробностями спасательной операции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Бауыржан вместе с коллегами Нуржаном, Ериком и Рахатом проводили поиск пострадавших в многоэтажном доме. Первым о нахождении людей под завалами заметил верный друг Ерика - собака по кличке Джейкоб. После этого наши спасатели применили аккустический аппарат и по направлению, откуда доносился голос, ручными электроинструментами (отбойники, гидравлический аварийно-спасательный инструмент) стали прокладывать галерею. При помощи электроинструмента постепенно продвигались к пострадавшим, периодически узнавая их самочувствие. Спустя более 20 часов работы, с риском для жизни, спасатели извлекли из-под завалов отца и его двоих детей.

Арыстанбаев Бауыржан Бахытович - спасатель, руководитель спасательного подразделения Республиканского оперативно-спасательного отряа МЧС РК. Бауыржан Бахытович проводит поисково-спасательные работы после разрушительного землятресения в г.Газиантеп. Свою службу в МЧС начал с 2008 года. Неоднократно принимал активное участие в аварийно-спасательных, поисково-спасательных работах. Принимал участие в поисково-спасательной операции в Алматинской области при сходе оползня на жилой дом в 2011 году, на акватории озера Балхаш в 2016 году. Проводил ликвидацию в сложных метеорологических условиях последствий прорыва водохранилища в п. Кызылагаш, Алматинской области, а также селевого потока на реке малая Алматинка, паводковой ситуации 2017 году в Карагандинской области. В 2019 году участвовал в ликвидации последствий авиакатастрофы при крушении пассажирского самолета Фоккер -100. Проводил эвакуацию 220 граждан Казахстана, попавших в сложные условия, вызванные беспорядками в Египте в 2011 году. В экстремальных ситуациях проявляет себя как отважный спасатель и грамотный руководитель. За годы работы был награжден ведомственными наградами, а 2022 году был награжден Указом Президента медалью «Ерігі үшін».

Берлыбеков Ерик Берикович - спасатель-кинолог. Ерик Берикович работает в Республиканском оперативно-спасательном отряде МЧС РК с 2010 года. Со своим другом - бельгийской овчаркой породы малинуа Джейкобом проводят поисково-спасательные работы в г.Газиантеп. Задача Джейкоба - найти под завалами живого человека. Как говорит Ерик, если она остановилась, подала сигнал – залаяла или завиляла хвостом - значит, нашла. Но есть и свои трудности, в жилых домах много запахов, что сбивает со следа и требует постоянного совершенствования навыков. «В дополнение мы применяем акустические аппараты. А после подтверждения решаем, какими путями оперативно добраться до пострадавшего», - отмечает спасатель. По словам Еркина, вокруг много строительной пыли, арматуры, разбитых стекол. Поэтому он регулярно промывает Джейкобу глаза, нос, а также надевает на его лапы специальные шлейки, чтобы Джейкоб не провалился на участках со сложными переходами. За время службы Еркин со своим другом Джейкобом неоднократно участвовал в аварийно-спасательных, поисково-спасательных работах, в том числе в горах на высое более 3000 метров: в 2010 году при сложных климатических условиях на пике Панорамный, в 2015 году в Бутаковском ущелье на пике Букреева проводил поиск потерявшихся студентов, также участвовал при ликвидации последствий селевого потока на реке малая Алматинка. Награжден ведомственными наградами.

Бозтериев Нуржан Токтаганович - главный спасатель. В Республиканскиом оперативно-спасательном отряде МЧС РК работает с 2008 года. Вместе с коллегами в г. Газиантеп проводит поисково-спасательные работы на разрушенных объектах. Участвовал в ликвидации последствий селевого потока на реке малая Алматинка, в поисково-спасательных работах в горах на высотах более 3000 метров при сложных климатических условиях, при сходе лавин. Принимал активное участие в проведении эвакуационных работ и ликвидации паводковой ситуации в Северо-Казахстанской и Карагандинской областях. Участвовал в проведении поисковых работ после крупной авиакатастрофы в Илийском районе в поселке Кызыл ту. Награжден ведомственными наградами.

Пиржанов Рахат Максетұлы - главный спасатель. В спасательном подразделении Республиканского оперативно-спасательного отряда работает с 2015 года. За свою трудовую деятельность неоднократно участвовал в аварийно- спасательных, поисково-спасательных работах в горах и на водоемах. На своем счету имеет более десяти спасенных жизней. Принимал активное участие в проведении эвакуационных работ в 2017 году при ликвидации последствий паводковой ситуации в Акмолинской, Кызылординской области, в 2018 году в Восточно-Казахстанской области, в 2019 году принял активное участие в ликвидации последствий крушения пассажирского самолета Fokker 100. Награжден ведомственными наградами.

«В эти дни, когда из под-завалов еще можно кого-то спасти, на счету каждая минута. Поэтому спасательные работы не останавливаются ни на минуту, трудимся 24/7. Наша первая задача – спасение людей», - отмечает Рахат.