В Мажилисе установлен особый порядок работы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутаты Мажилиса перешли на новый формат работы. Сегодня пленарное заседание под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось в режиме онлайн, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Особый порядок работы установлен в связи с чрезвычайным положением и режимом карантина, введенными из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Однако, как подчеркнул Председатель Мажилиса, это не отразится на темпах и качестве законотворческой работы.

По словам Нурлана Нигматулина, пленарные заседания будут проходить с участием только депутатов и основных докладчиков по каждому законопроекту.

Депутатам рекомендовано находиться в здании Мажилиса только в дни проведения пленарных заседаний, а также заседаний комитетов и рабочих групп по контрольным законопроектам.

В другие дни, как отметил Нурлан Нигматулин, депутаты будут работать в дистанционном режиме с использованием современных видов телекоммуникаций.

Заседания же рабочих групп будут проводиться только по контрольным законопроектам с участием в них только депутатов-членов рабочей группы и представителя от органа-разработчика. Предварительная работа по согласованию позиций, сбор предложений от заинтересованных государственных органов, непарламентских политических партий, неправительственных организаций и экспертного сообщества будет проводиться дистанционно с использованием видеоконференций, преимущественно скайпа, селекторных совещаний и других видов коммуникаций, которые способны обеспечить бесперебойную работу всех заинтересованных сторон.

Нурлан Нигматулин также напомнил, что все мероприятия Мажилиса (пленарные заседания, заседания профильных комитетов и рабочих групп) транслируются в онлайн-режиме на парламентском сайте www.parlam.kz.

Парламентские слушания и правительственные часы, запланированные по плану основных мероприятий, переносятся на более поздний срок.

Вводится ограничение на проведение в здании Мажилиса совещаний, рабочих встреч, а также приема граждан.

Вводится запрет на командировки и другие поездки служебного и частного характера как для депутатов, так и для сотрудников Аппарата.

Помимо этого, 70% сотрудников Аппарата Мажилиса переведены на режим удаленной, дистанционной работы, с сохранением заработной платы.

А оставшаяся часть сотрудников Аппарата переходит на сокращенный рабочий день до 16.00 часов.

Также сегодня согласно повестке пленарного заседания Палата одобрила ряд новых законопроектов.

В первом чтении «добро» Мажилиса получили законодательные поправки по вопросам регулирования цифровых технологий.

Так, устанавливается правовая основа для внедрения единой дежурно-диспетчерской службы «112», которая передается местным исполнительным органам.

Однако, по мнению Председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина, механизм ее действия, координирующий орган, готовность самих местных исполнительных органов и в целом алгоритм их взаимодействия с центральными органами не проработаны. Рабочей группе предстоит все это проанализировать и только тогда выносить на второе чтение.

Законопроектом, в частности, регулируются общественные отношения, связанные с применением цифровых технологий (блокчейн, больших данных, цифровых активов и др.). Вводится понятие «сервис цифровых документов» для улучшения качества оказания государственных услуг населению посредством мобильного приложения «электронного правительства».

В первом чтении депутаты Мажилиса одобрили и проект законодательных поправок по вопросам защиты прав потребителей.

Законопроектом предусматривается создание Единой информационной системы приема жалоб, которая будет функционировать при уполномоченном органе.

Также вносятся нормы, обязывающие продавцов изымать из обращения товары, не отвечающие требованиям безопасности, и своевременно информировать соответствующие государственные органы и потребителей о возможной опасности для жизни, здоровья, имущества и окружающей среды.

Кроме того, законопроект направлен на активное вовлечение общественных объединений по защите прав потребителей и саморегулируемых организаций в вопросы досудебного урегулирования потребительских споров.

«Добро» Мажилиса получил ратификационный законопроект. Это поправки к Рамочному соглашению о партнерстве Казахстана с Азиатским банком развития по усилению сотрудничества в целях экономической диверсификации, устойчивому развитию и всеобъемлющему росту нашей страны.

Во втором чтении депутаты Мажилиса одобрили законодательные поправки по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации.

Вместе с тем, сегодня Палата назначила профильным комитетам сроки подготовки заключений по новым законопроектам, поступившим в Мажилис. Это проект Конституционного закона «О внесении дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О Парламенте Республики Казахстан и статусе его депутатов» с сопутствующими поправками. Среди новых законодательных актов также законодательные поправки по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии и электроэнергетики. В этом ряду и законодательные новшества относительно сокращения количества операторов жилищных программ, а также по вопросам отслеживания международных автомобильных перевозок.

Также сегодня на пленарном заседании Мажилис по докладу ЦИКа принял постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Палаты Бакытгуль Хаменовой.

(Пресс-служба Мажилиса, 74-68-44, фото Ж.Куспанова)