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В Мажилисе усилены меры безопасности, но основная работа ведется согласно графику

16 Марта 2020 11:30
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В Мажилисе усилены меры безопасности, но основная работа ведется согласно графику

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан» в Мажилисе усилены превентивные меры для противодействия распространения коронавирусной инфекции, однако при этом график законодательной работы депутатов не изменился, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

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Как сообщили в пресс-службе, рабочие группы, заседания профильных комитетов, «правительственные часы», пленарные заседания проводятся согласно утвержденному графику и, как обычно, транслируются в онлайн-режиме на парламентском сайте www.parlam.kz .

Кроме того, для всесторонней проработки возникающих вопросов используются Интернет технологии.


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Ключевые слова: Мажилис, Пневмония в Китае, Коронавирус,
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