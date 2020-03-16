В Мажилисе усилены меры безопасности, но основная работа ведется согласно графику

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан» в Мажилисе усилены превентивные меры для противодействия распространения коронавирусной инфекции, однако при этом график законодательной работы депутатов не изменился, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Как сообщили в пресс-службе, рабочие группы, заседания профильных комитетов, «правительственные часы», пленарные заседания проводятся согласно утвержденному графику и, как обычно, транслируются в онлайн-режиме на парламентском сайте www.parlam.kz .

Кроме того, для всесторонней проработки возникающих вопросов используются Интернет технологии.