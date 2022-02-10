В Мажилисе создана депутатская группа «Жаңа Қазақстан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе создана депутатская группа «Жаңа Қазақстан», которая будет следить за исполнением поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам инициаторов создания группы, депутаты намерены таким образом внести свою лепту в трансформацию государства и, прежде всего, такая комплексная трансформация должна происходить в деятельности Парламента и начинаться со стен Мажилиса.

«Как вы знаете, вчера на пленарном заседании Мажилиса наш коллега Едил Жанбыршин озвучил свое заявление. Сейчас он ведет переговоры в Правительстве по Жанаозенскому вопросу. Наша цель – поддержать начатые реформы в стране после январской трагедии, поддержать инициативы по модернизации, не допустить их саботажа. Во-вторых, любые крупные политические реформы должны начинаться с законодательного и представительного органа. Наша конечная цель – повернуть работу Мажилиса на новый путь, в новое русло. В том числе и обеспечить открытость Мажилиса, его активную работу, внести изменения в регламент работы Мажилиса, в законодательство о депутатах Мажилиса. Работа с Правительством и другими государственными органами в целях повышения эффективности бюджетных программ, проводимых Правительством в стране. Президент недавно заявил, что в марте будут объявлены крупные политические реформы. Наша цель принять активное участие в их реализации, проследить за правильностью проведения реформ в стране. В-третьих, необходимо активизировать работу уполномоченных органов в регионе. Нужны изменения в общественные советы, маслихаты. Мы думаем, что у них должен быть хороший пример. В этом плане тоже будем трудиться», - сказал депутат Айдос Сарым на пресс-конференции по случаю создания депутатской группы в Мажилисе.

Было отмечено, что четыре депутата станут постоянными членами группы, в их числе Айдос Сарым, Едил Жамбыршин и другие депутаты, а всего в объединении пока насчитывается более 30 участников, но уже сегодня, по словам депутатов, проявляют желание вступить в данную группу и другие коллеги по цеху. Депутаты пояснили, что со вступлением в группу им не предполагается никакой надбавки к заработной плате.