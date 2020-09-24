В Мажилисе рассмотрели вопросы обеспечения занятости казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Мажилисе состоялся Правительственный час, посвящённый вопросам обеспечения занятости населения и создания новых рабочих мест в рамках реализации Государственной программы «Еңбек». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса.

Правительственный час по актуальным вопросам занятости населения организован по поручению председателя Мажилиса Нурлана Нигматулина, который акцентировал внимание на необходимости рассмотреть и проанализировать эффективность каждого вложенного тенге в реализацию программ занятости.

«С 2011 года в стране реализуется программа занятости. В целом на трудоустройство из бюджета было выделено порядка 1 трлн.тенге. С тех пор название программы менялось, направления корректировались, но суть оставалась одна. При этом депутаты всегда поднимают вопрос, что трудоустройство должно быть на постоянные рабочие места. Депутаты вносили предложения о пересмотре программы, так как большие сомнения вызывала эффективность использования бюджетных средств», - напомнила заместитель председателя Мажилиса Гульмира Исимбаева, подчеркнув важность темы Правительственного часа.

Эффективность использования бюджетных средств, выделенных на реализацию Государственной программы «Еңбек», прозрачность работы центров занятости, автоматизация их услуг, внесение корректировок в связи с COVID -19, обеспечение работой молодежи и сельского населения, механизм квотирования рабочих мест для людей с ограниченными возможностями, разработка Атласа профессий будущего, взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг. Эти и другие вопросы депутаты Мажилиса адресовали министру труда и социальной защиты населения Биржану Нурымбетову.

По информации Б. Нурымбетова, с 2017 года в программе приняли участие более 2 млн человек, в том числе 430 тыс. – в текущем году. При этом акцент сделан на создание постоянных рабочих мест в секторе предпринимательства, что обеспечило создание 739 тыс. рабочих мест, из которых 153 тыс. – постоянные и 586 тыс. – временные.

Создание 153 тыс. постоянных рабочих мест обеспечено за счет формирования предпринимателей из числа самозанятых и безработных благодаря микрокредитованию и предоставлению грантов.

Кредиты выдаются в размере до 8 тыс. МРП. Грантовая поддержка оказывается прошедшим обучение по программе «Еңбек», переселенцам, членам малообеспеченных и многодетных семей из числа получателей адресной социальной помощи. Сумма гранта составляет 200 МРП.

По линии социальной защиты от безработицы создано 586 тыс. временных рабочих мест, субсидируемых государством, для целевых групп населения.

Как подчеркнул министр труда и социальной защиты населения, на регулярной основе развиваются новые инструменты программы.

Обучение на краткосрочных курсах теперь проводится только по заявкам работодателей. Для занятости молодых людей без стажа реализуется проект «Первое рабочее место». Еще одна инициатива – проект «Контракт поколений».

В текущем году для преодоления последствий COVID-19 Правительством по поручению Главы государства принят пакет срочных мер для поддержки населения и стабилизации экономики.

«Социальные выплаты из ГФСС по потере дохода в размере одной минимальной заработной платы назначены 4,6 млн человек в период режима чрезвычайного положения и 2,4 млн человек в период усиления карантина. Социально уязвимым слоям населения, включая безработных, произведены выплаты за продуктово-бытовые наборы. Запущена антикризисная программа «Дорожная карта занятости», - сказал Б.Нурымбетов.

Кроме того, по словам министра, за 8 месяцев текущего года в рамках других государственных программ создано 238 тыс. рабочих мест. Наибольший вклад в этот процесс внесли программы «Нурлы жол», «Нурлы жер» и «Цифровой Казахстан».

В случае же второй волны коронавируса и принятия ограничительных мер, оценке министерства труда и социальной защиты населения, в поддержке могут нуждаться 2,2 млн человек. Сохранить свой режим работы, согласно анализу, может почти половина занятого населения - 4 млн. человек. Почти треть, или 2,5 млн. человек могут перейти на дистанционный режим работы. Возможно, сократится режим рабочего времени у 2 млн. человек. Безработными, по некоторым оценкам, могут стать 162 тыс. граждан,

Говоря о вызовах на рынке труда в долгосрочной перспективе, Биржан Нурымбетов отметил давление на него возрастающей рабочей силы. К 2025 году ожидается прирост трудоспособного населения. Максимальный дефицит составит 87 тыс. рабочих мест.

«Поэтому в предстоящий период необходима дополнительная генерация рабочих мест. В рамках программы «Еңбек» мы увеличим объем субсидируемых рабочих мест. Будут формироваться Региональные карты создания рабочих мест. Для развития навыков трудовых ресурсов предлагается внедрить новую модель краткосрочного обучения, которая будет ориентирована на конкретные навыки», - поделился планами министр труда и социальной защиты населения.

Вместе с тем, по словам председателя комитета Мажилиса по социально-культурному развитию Бейбита Мамраева, доля постоянных рабочих мест, создаваемых в рамках программы «Еңбек», составляет всего 16%, а остальные - это временные рабочие места.

В сельской местности из-за незначительного объёма рынка, отсутствия цепочки от производства до сбыта продукции и низкого уровня навыков возможности создания рабочих мест еще ниже. И этому вопросу необходимо уделять особое внимание, считает мажилисмен.

Кроме того, по мнению Б.Мамраева, необходимо активизировать работу и по трудоустройству безработных на вакантные рабочие места, которых в рамках антикризисной программы занятости на сегодняшний день насчитывается порядка 80 тысяч.

В качестве важного направления выступает и дальнейшая формализация самозанятого населения.

«Решение проблем трудоустройства не должно быть только обязанностью Министерства труда и социальной защиты населения. В нынешних условиях возрастает роль вновь созданного по поручению Президента Агентства по стратегическому планированию и реформам, которое должно обеспечить определение стратегических индикаторов по созданию постоянных рабочих мест во всех программах, реализуемых за счет государственных средств. И только тогда мы сможем оценить вклад каждой отраслевой программы в обеспечении занятости и повышению благосостояния наших граждан», - считает Бейбит Мамраев.

По итогам Правительственного часа с учетом высказанных предложений будут разработаны соответствующие рекомендации.