В Мажилисе проходят консультации парламентского большинства и парламентской оппозиции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Мажилисе состоялись консультации руководителей фракций политических партий, входящих в парламентское большинство и парламентскую оппозицию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Само понятие «парламентская оппозиция» закреплено действующим законодательством и возможность войти в неё имеют прошедшие в Мажилис партии, набравшие наименьшее количество голосов. Для этого при регистрации в Палате партия должна заявить о своей принадлежности к парламентской оппозиции.

По итогам голосования и в соответствии с поданными в Мажилис уведомлениями в парламентскую оппозицию в VII созыве вошли депутаты от Демократической партии «Ак жол» и Народной партии Казахстана.

К одной из преференций парламентской оппозиции относится право возглавлять постоянный комитет Мажилиса, а также иметь своих представителей на должностях секретарей двух комитетов Мажилиса.

Сегодня руководитель фракции партии «Nur Otan» Нурлан Нигматулин, глава фракции «Ак жол» Азат Перуашев и руководитель фракции Народной партии Казахстана Айкын Конуров провели консультации для того, чтобы определить постоянные комитеты, в которые будут избираться председатель и секретари от парламентской оппозиции.

Итогом консультаций станет совместное решение руководителей фракций, определяющее комитеты Мажилиса, в которых будут председатели и секретари от парламентской оппозиции, а также закрепляющее решение о единых кандидатах от парламентской оппозиции на эти должности.



