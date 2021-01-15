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В Мажилисе проходит первое пленарное заседание депутатов VII созыва
15 Января 2021 11:32
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мажилисе в 11 часов началось первое пленарное заседание депутатов VII созыва. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.
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В соответствии с Конституционным законом «О Парламенте Республики Казахстана и статусе его депутатов» его открыл Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Берик Имашев.
Председательствующий огласил фамилии избранных депутатов Мажилиса VII созыва, зарегистрированных ЦИК.
В повестке первого пленарного заседания – принятие присяги депутатами Мажилиса, избрание председателя Мажилиса и двух его заместителей.
Кроме того, депутаты изберут председателей постоянных комитетов Мажилиса и утвердят их составы.
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