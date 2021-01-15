+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -23 °С
Алматы: -11 °С
USD 419.96 EUR 510.88
RUB 5.72 CNY 64.97
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Мажилисе проходит первое пленарное заседание депутатов VII созыва

15 Января 2021 11:32
Поделиться:
В Мажилисе проходит первое пленарное заседание депутатов VII созыва

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мажилисе в 11 часов началось первое пленарное заседание депутатов VII созыва. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Новости по теме
Нурлан Нигматулин избран председателем Мажилиса Парламента РК седьмого созыва
Началось тайное голосование по кандидатуре спикера Мажилиса Депутаты предложили кандидатуру Нурлана Нигматулина на пост председателя Мажилиса Снижение порога прохождения в Мажилис будет способствовать развитию многопартийности в Казахстане  - эксперт

В соответствии с Конституционным законом «О Парламенте Республики Казахстана и статусе его депутатов» его открыл Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Берик Имашев.

Председательствующий огласил фамилии избранных депутатов Мажилиса VII созыва, зарегистрированных ЦИК.

В повестке первого пленарного заседания – принятие присяги депутатами Мажилиса, избрание председателя Мажилиса и двух его заместителей.

Кроме того, депутаты изберут председателей постоянных комитетов Мажилиса и утвердят их составы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Мажилис   #Выборы-2021  
Поделиться:
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Темирбаева Жанара
Темирбаева Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив