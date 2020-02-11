В Мажилисе презентованы законодательные поправки по регулированию цифровых технологий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе презентованы законодательные поправки по вопросам регулирования цифровых технологий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законопроект предусматривает 252 поправки в законодательство. Предлагаемые поправки можно разделить на шесть основных направлений», - отметил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аблайхан Оспанов.

Министр уточнил, что первое направление - это цифровые технологии. Второе – аналитика данных. Третье - создание условий по предоставлению услуг населению. Четвертое – повышение инвестиционной привлекательности. Пятое – обеспечение национальной безопасности. Шестое - защита персональных данных и обеспечение информационной безопасности.

«В стране уже применяются электронные технологии блокчейн, такие как электронные зерновые расписки, администрирование НДС и другие. Со своей стороны государство должно обеспечить правовое сопровождение реализуемых проектов в этой сфере. В этой связи предлагается на законодательном уровне закрепить такие понятия как цифровой актив, майнинг, а также технологии блокчейн», - добавил вице-министр.