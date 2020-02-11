В Мажилисе презентованы законодательные поправки по регулированию цифровых технологий
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе презентованы законодательные поправки по вопросам регулирования цифровых технологий, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Законопроект предусматривает 252 поправки в законодательство. Предлагаемые поправки можно разделить на шесть основных направлений», - отметил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Аблайхан Оспанов.
Министр уточнил, что первое направление - это цифровые технологии. Второе – аналитика данных. Третье - создание условий по предоставлению услуг населению. Четвертое – повышение инвестиционной привлекательности. Пятое – обеспечение национальной безопасности. Шестое - защита персональных данных и обеспечение информационной безопасности.
«В стране уже применяются электронные технологии блокчейн, такие как электронные зерновые расписки, администрирование НДС и другие. Со своей стороны государство должно обеспечить правовое сопровождение реализуемых проектов в этой сфере. В этой связи предлагается на законодательном уровне закрепить такие понятия как цифровой актив, майнинг, а также технологии блокчейн», - добавил вице-министр.
- Мажилисмены перечислили однодневный заработок в Фонд помощи пострадавшим в Кордае
- В текущем году расходы «КазАгро» будут сокращены еще на 2 млрд тенге - Минфин
- Облачную электронную бухгалтерию в госучреждениях хотят внедрить в Казахстане
- Обязательную 30%-ую квоту для женщин и молодежи в политических партиях хотят ввести в РК
- Алихан Смаилов просит увеличить зарплаты госаудиторов
- 16 аудиторов осуждены в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана