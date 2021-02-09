В Мажилисе презентовали законопроект по вопросам закупок субъектов квазигосударственного сектора

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мажилисе Парламента РК презентовали законопроект по вопросам закупок субъектов квазигосударственного сектора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время закупки квазигосударственного сектора регулируются разными НПА в зависимости от принадлежности: к примеру, закупки Фонда «Самрук-Қазына» регулируются Законом «О Фонде национального благосостояния» и Правилами закупок, утверждаемыми Советом директоров фонда», - сказал вице-министр финансов РК Канат Баедилов, представляя документ.

По его словам, закупки национальных компаний, не входящих в состав Фонда «Самрук-Қазына», таких как «Байтерек», «КазАгро», «Зерде» и других, регулируются Законом «О государственном имуществе» и Правилами закупок, утверждаемыми Минфином (приказ МФ от 31 октября 2019 года №1201).

Сейчас законопроектом предлагается закупки всех вышеуказанных субъектов квазигосударственного сектора регулировать в рамках единого нормативного правового акта.

Было отмечено,что законопроект предусматривает следующие основные подходы.

Первое - базовые положения, касающиеся сферы действия закона, принципов, ограничений, способов, контроля и обжалования закрепляются на уровне закона, которые являются едиными для всех субъектов квазигосударственного сектора.

Кроме того, предлагается по аналогии с государственными закупками предусмотреть механизмы предварительного обсуждения тендерной документации, предварительного протокола допуска, возможность подачи участниками тендера своих замечаний до утверждения тендерной документации, а также приостановление заключения договора в период обжалования.

Второе - нормы, детализирующие процесс проведения закупок, предлагается регламентировать на уровне правил закупок.

При этом утверждение Правил закупок Фонда «Самрук-Қазына» предлагается сохранить в ведении фонда. Это обусловлено спецификой деятельности фонда и его статуса, а также необходимостью сохранения инвестиционной привлекательности компаний фонда при проведении IPO и иных формах приватизации.

С учетом выработанных подходов законопроект состоит из 17 статей, которые предусматривают, как было сказано выше, только базовые положения (сфера действия закона, принципы, способы, контроль и обжалование).