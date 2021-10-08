РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:39, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    В Мажилисе презентовали законопроект «Об ответственном обращении с животными»

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе презентовали правительственный законопроект «Об ответственном обращении с животными» с сопутствующими поправками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Участившиеся факты жестокого обращения с животными вызывают нарастающую обеспокоенность общества и Правительства. Уровень внимания к данной проблематике, которая нашла отражение в прошлогоднем послании Главы государства, говорит о всей серьезности и необходимости государственного урегулирования», - отметила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова в ходе презентации.

    Было отмечено, что целями принятия законопроекта являются правовое регулирование обращения с животными, гуманное отношение к ним, критерием которого является благополучие животных и человека в рамках общепринятых этических ценностей.

    Проектом закона закладывается идеология нравственного воспитания граждан. В частности, устанавливаются основные принципы нравственности и гуманности обращения с животными, такие как: отношение к животным как к существам, способным испытывать боль и страдание; персональная ответственность владельца за жизнь, здоровье и благополучие животного; защита животных от жестокого обращения; воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным.

    «В реализацию данных принципов закрепляются механизмы госрегулирования данных правоотношений путем установления требований и правил», - добавила Алия Шалабекова.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Парламент Мажилис
    Сейчас читают
    Сегодня, 22:12
    За рукоприкладство могут наказать педагога колледжа в Павлодаре
    Сегодня, 21:40
    Шаурмой отравились свыше 20 человек в Бишкеке
    Сегодня, 21:21
    В ЕАЭС ожидается ускорение экономического роста по итогам 2023 года
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!