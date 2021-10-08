В Мажилисе презентовали законопроект «Об ответственном обращении с животными»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе презентовали правительственный законопроект «Об ответственном обращении с животными» с сопутствующими поправками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Участившиеся факты жестокого обращения с животными вызывают нарастающую обеспокоенность общества и Правительства. Уровень внимания к данной проблематике, которая нашла отражение в прошлогоднем послании Главы государства, говорит о всей серьезности и необходимости государственного урегулирования», - отметила вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Алия Шалабекова в ходе презентации.

Было отмечено, что целями принятия законопроекта являются правовое регулирование обращения с животными, гуманное отношение к ним, критерием которого является благополучие животных и человека в рамках общепринятых этических ценностей.

Проектом закона закладывается идеология нравственного воспитания граждан. В частности, устанавливаются основные принципы нравственности и гуманности обращения с животными, такие как: отношение к животным как к существам, способным испытывать боль и страдание; персональная ответственность владельца за жизнь, здоровье и благополучие животного; защита животных от жестокого обращения; воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к животным.

«В реализацию данных принципов закрепляются механизмы госрегулирования данных правоотношений путем установления требований и правил», - добавила Алия Шалабекова.