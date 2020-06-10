В Мажилисе одобрили поправки в законопроект по обеспечению сел интернетом

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе Парламента РК одобрили законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения доступности Интернета в сельских населенных пунктах» во втором чтении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Законопроект разработан в целях обеспечения широкополосным доступом к Интернету сельских населенных пунктов и предусматривает внесение изменений и дополнений в 2 кодекса и 2 закона Республики Казахстан. Данный законопроект одобрен в первом чтении 3 июня 2020 года.

В ходе работы рабочей группы над законопроектом депутатами внесены поправки, направленные на:

- разрешение строительства антенно-мачтовых сооружений и опор для оборудования сотовой или спутниковой связи на арендованном земельном участке без изменения его целевого назначения;

- уточнение норм по строительству антенно-мачтовых сооружений и опор для оборудования сотовой или спутниковой связи в пределах полосы отвода вдоль автомобильных дорог общего пользования;

- конкретизацию норм по предоставлению местными исполнительными органами по заявлению оператора сотовой или спутниковой связи места с подведенным электроснабжением для строительства антенно-мачтовых сооружений и опор для оборудования сотовой или спутниковой связи.

Кроме того, депутатами внесены поправки по приведению в соответствие с действующим законодательством Республики Казахстан и требованиями юридической техники, а также уточняющие отдельные нормы и улучшающие содержание законопроекта.

В рабочую группу поступило 30 предложений постоянных комитетов и депутатов Мажилиса, которые были обсуждены на трех заседаниях рабочей группы, расширенных заседаниях Комитета с участием представителей заинтересованных министерств, ведомств, операторов связи и общественных организаций.







