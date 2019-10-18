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В Мажилисе обсуждают предвыборную программу партии «Nur Otan» и План нации «100 конкретных шагов»

18 Октября 2019 11:14
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В Мажилисе обсуждают предвыборную программу партии «Nur Otan» и План нации «100 конкретных шагов»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На совещании в Мажилисе под председательством Нурсултана Назарбаева обсуждается ход реализации Предвыборной программы партии «Казахстан – 2021: Единство. Стабильность. Созидание» и Плана нации «100 конкретных шагов».

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Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Айдос Укибай, передает МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, сегодня в Мажилисе Парламента проходит совещание под председательством Елбасы с участием членов Правительства, партии «Nur Otan» и ее фракции.

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Ключевые слова: Мажилис, Нур Отан, Первый Президент - Елбасы,
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