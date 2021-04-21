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    09:40, 21 Апрель 2021 | GMT +6

    В Мажилисе обсудят расходы уточненного бюджета

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе Парламента будет обсужден законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования бюджетного законодательства», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Данный законопроект разработан в связи с уточнением прогноза макроэкономических показателей на 2021-2025 годы. Кроме того, законопроект направлен на исполнение поручений Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2020 года, и на обеспечение реализации мероприятий предвыборной программы партии «Nur Otan». Комитет по финансам и бюджету готов подготовить заключение по данному законопроекту до 2 июня 2021 года», - сказал председатель Комитета Мажилиса по финансам и бюджету, депутат Марат Кусаинов.

    Напомним, Премьер-Министр РК Аскар Мамин поручил внести в Парламент законопроект об уточненном республиканском бюджете.

    «Основными направлениями расходов уточненного бюджета на 2021 год являются обеспечение реализации программы партии «Nur Otan» и Послания Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года», - сказал Аскар Мамин на заседании Правительства. Кроме того, по его словам, данные расходы направлены на финансирование мероприятий по борьбе с пандемией и модернизацию системы здравоохранения, а также на стимулирование реального сектора экономики.



    Теги:
    Правительство Правительство РК Закон и право Парламент Мажилис
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