В Мажилисе обсудили законопроект, расширяющий правовое регулирование пользования растительным миром

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На круглом столе в Мажилисе Парламента РК обсудили законопроект, расширяющий правовое регулирование пользования растительным миром, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разработанный законопроект «О растительном мире» определяет цели, задачи и правовые основы в сфере охраны, защиты, восстановления и использования объектов растительного мира. Позвольте представить Вашему вниманию некоторые аспекты правового регулирования вопросов растительного мира, которые предлагаем обсудить на данном заседании. В настоящее время действующим Лесным кодексом и Законом «Об особо охраняемых природных территориях» урегулированы вопросы охраны, воспроизводства и пользования объектами растительного мира только на землях государственного лесного фонда, в том числе особо охраняемых природных территориях, на общей площади 30 млн. га, что составляет всего лишь 11 % от территории республики. Вне земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий вопросы по обращению с объектами растительного мира законодательством не урегулированы. Одним из аспектов правового регулирования в законопроекте является правовые отношения в деятельности по использованию растительного мира. Пользование растительным миром осуществляется в соответствии с правилами и лимитами, утвержденными уполномоченным органом в области растительного мира», – сказал вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов.

По его словам, специализированными научными или проектными организациями будут проводиться ресурсные обследования и разрабатываться биологические обоснования на использование или изъятие объектов растительного мира. Эти работы будут проводиться за счет средств республиканского бюджета.

Вице-министр пояснил, что пользование подразделяется на два вида – специальное пользование и общее пользование растительным миром.

Специальное пользование включает: пользование для нужд животноводства (пастьба скота, заготовка растительных кормов); пользование для нужд пчеловодства; пользование для фармацевтических, продовольственных и технических нужд (заготовка (сбор) дикорастущего лекарственного, пищевого, технического растительного сырья).

С.Кожаниязов также отметил, что к пользованию объектами растительного мира для продовольственных нужд относятся заготовка плодов, ягоды, орехов, древесных соков, луковиц, побегов папоротника-орляка, черемши и других, а также грибов. Это пользование относится к предпринимательской деятельности.

Пастьба скота регулируется законом о пастбищах, где основным документом является План по управлению пастбищами и их использованию. Данный план разрабатывается и принимается с учетом результатов геоботанического обследования. Пчеловодство осуществляется в соответствии с земельным, лесным законодательством и законодательством об особо охраняемых природных территориях. Пользование для фармацевтических, продовольственных и технических нужд осуществляется по правилам утвержденным уполномоченным органом в области растительного мира.

По словам С. Кожаниязова, второй вид пользования – это общее пользование растительным миром в научно-исследовательских, природоохранных, учебных, культурно-оздоровительных, воспитательных, эстетических, туристских и рекреационных целях. Данный вид пользования будет осуществляться на основании правил, утверждаемых уполномоченным органом в области растительного мира. Пользование может осуществляться свободно на незакрепленных земельных участках, а на других участках с устным уведомлением землепользователя, на договорной основе или на праве сервитута. Пользование растительным миром для нужд населения осуществляется в порядке общего пользования на безвозмездной основе. Это сбор грибов, лекарственных растений и тому подобное для личных нужд.

Предельный объем такого безвозмездного изъятия будет определяться решениями местных представительных органов областей, городов республиканского значения, столицы.