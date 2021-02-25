В Мажилисе обсудили законопроект об улучшении соцподдержки инвалидов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Мажилисе Парламента РК прошел круглый стол по обсуждению проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты отдельных категорий граждан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 2020 года, с целью повышения качества и оптимизации процессов по получению работ, товаров и услуг, внедрен портал социальных услуг. На сегодня на портале зарегистрировано 70 поставщиков; 846 организаций, оказывающих специальные социальные услуги; 41 санитарно-курортная организация; 94 организации по оказанию услуг индивидуального помощника; 64 организации по услугам специалиста жестового языка. В то же время, есть вопросы по качеству работы портала во всех регионах, в каждом населенном пункте, обеспечению доступа к нему лиц с инвалидностью. В этой связи, законопроектом предусматриваются установление требований к поставщикам услуг; порядка расчета размера гарантированной суммы, предоставляемой в качестве возмещения стоимости товаров и услуг, приобретаемых посредством портала. Другим важным вопросом, требующим своего законодательного решения, является регламентация деятельности индивидуальных помощников. У лиц с инвалидностью возникает множество вопросов. Какие услуги должен оказывать индивидуальный помощник; сколько часов он должен работать; оплата его труда и другие», – сказала председатель комитета по социально-культурному развитию Д.Нурманбетова.

В ходе круглого стола обсуждались вопросы обеспечения качества товаров, работ и услуг, предоставляемых через Портал социальных услуг, актуальные вопросы по уходу за инвалидами, оказания услуг индивидуальными помощниками, а также проблемные вопросы трудоустройства лиц с инвалидностью.

На вопросы участников круглого стола отвечали представители Министерства труда и социальной защиты населения, в том числе вице-министр Ерлан Аукенов.