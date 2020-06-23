В Мажилисе обсудили вопросы развития фарминдустрии и медицинской науки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Мажилисе посредством видеоконференцсвязи состоялось расширенное заседание Комитета по социально-культурному развитию, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу палаты Парламента РК.

В ходе заседания депутаты рассмотрели вопросы дальнейшего развития фармацевтической индустрии и проблемы медицинской науки в рамках исполнения поручений, данных Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и Главой государства Касым-Жомартом Токаевым Правительству страны.

Наряду с парламентариями в обсуждении приняли участие представители министерств здравоохранения, индустрии и инфраструктурного развития, образования и науки, экологии, геологии и природных ресурсов, а также известные ученые, руководители медицинских учреждений и фармацевтических предприятий, представители ассоциаций производителей фармацевтической и медицинской продукции.

Отметив положительные аспекты национального законодательства в сфере здравоохранения, депутаты подчеркнули, что вопросы развития отечественной фармацевтической отрасли и медицинской науки находятся на постоянном контроле парламентариев.

В 2017 году проведены Парламентские слушания по вопросам лекарственного обеспечения и развития фармацевтической отрасли, по итогам которых Правительству было рекомендовано, в частности, создать систему развития отечественной фармотрасли и подготовки медицинских кадров. Как отметили депутаты, данные рекомендации на сегодняшний день не реализованы.

Кроме того, заявили участники заседания, что несмотря на определенную динамику роста отечественной фармотрасли, доля импорта на лекарственном рынке продолжает оставаться высокой, а для развития казахстанской фармацевтической отрасли имеются большие резервы. К примеру, в Дорожную карту по развитию фармацевтической и медицинской промышленности на 2019-2023 годы включена программа «Новые технологии для развития производства оригинальных лекарственных препаратов», разработанная Международным научно-производственным холдингом «Фитохимия» и Карагандинским фармацевтическим заводом. Однако из-за межведомственных нестыковок документ до сих пор не утвержден.

Выступающие отметили также, что передача фармацевтической отрасли в введение Министерства здравоохранения снимет имеющиеся бюрократические барьеры и придаст новый импульс развитию этой сферы.

«Но мы понимаем, что это будет зависеть от профессионализма, грамотного администрирования и знания экономики медицины», - заявил, подводя итоги обсуждения по этому вопросу, председатель Комитета Мажилиса по социально-культурному развитию Бейбут Мамраев.

Отдельной темой дискуссии в ходе заседания стал вопрос развития медицинской науки. Ученые говорили о необходимости выделения достаточных средств на проведение исследований, подготовку научных кадров медицины и улучшение менеджмента в здравоохранении.

По итогам расширенного заседания Комитетом по социально-культурному развитию в министерства будут направлены соответствующие рекомендации.



