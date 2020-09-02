В Мажилисе досрочно прекратили полномочия депутатов Нурлана Дулатбекова и Нурлана Абдирова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мажилисе Парламента РК досрочно прекратили полномочия депутатов Нурлана Дулатбекова и Нурлана Абдирова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе пленарного заседания Мажилиса депутаты проголосовали за прекращение полномочий Нурлана Дулатбекова, а также Нурлана Абдирова.

Напомним, Нурлан Дулатбеков был назначен на должность ректора Карагандинского университета имени Е.А. Букетова.

А Нурлан Абдиров 1 сентября был избран на должность заместителя председателя Сената Парламента РК.

Спикер Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин, поблагодарив за работу, пожелал экс-мажилисменам успехов в новой работе.

Ранее Мажилис досрочно прекратил полномочия депутата Айзады Курмановой, которая стала заместителем акима Павлодарской области.