+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 25 °С
Алматы: 27 °С
USD 412.55 EUR 468.66
RUB 5.79 CNY 58.80
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Мажилисе досрочно прекратили полномочия депутатов Нурлана Дулатбекова и Нурлана Абдирова

2 Сентября 2020 10:43
Поделиться:
В Мажилисе досрочно прекратили полномочия депутатов Нурлана Дулатбекова и Нурлана Абдирова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мажилисе Парламента РК досрочно прекратили полномочия депутатов Нурлана Дулатбекова и Нурлана Абдирова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Мажилис досрочно прекратил полномочия депутата Айзады Курмановой
Полностью поддерживаем позицию Президента - Азат Перуашев о сокращении госаппарата Своевременная реализация поручений Президента повлияет на стабилизацию экономики - мажилисмен Нурлан Нигматулин: Послание Президента – это чёткое видение дальнейшего развития страны

В ходе пленарного заседания Мажилиса депутаты проголосовали за прекращение полномочий Нурлана Дулатбекова, а также Нурлана Абдирова.

Напомним, Нурлан Дулатбеков был назначен на должность ректора Карагандинского университета имени Е.А. Букетова.

А Нурлан Абдиров 1 сентября был избран на должность заместителя председателя Сената Парламента РК.

Спикер Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин, поблагодарив за работу, пожелал экс-мажилисменам успехов в новой работе.

Ранее Мажилис досрочно прекратил полномочия депутата Айзады Курмановой, которая стала заместителем акима Павлодарской области.


Подписывайтесь на наш канал:

#Мажилис   #Назначения  
Поделиться:

Автор:

Акбота Кузекбай

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Багдат Хасенова
Багдат Хасенова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив