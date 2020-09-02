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В Мажилисе досрочно прекратили полномочия депутатов Нурлана Дулатбекова и Нурлана Абдирова
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мажилисе Парламента РК досрочно прекратили полномочия депутатов Нурлана Дулатбекова и Нурлана Абдирова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В ходе пленарного заседания Мажилиса депутаты проголосовали за прекращение полномочий Нурлана Дулатбекова, а также Нурлана Абдирова.
Напомним, Нурлан Дулатбеков был назначен на должность ректора Карагандинского университета имени Е.А. Букетова.
А Нурлан Абдиров 1 сентября был избран на должность заместителя председателя Сената Парламента РК.
Спикер Мажилиса Парламента Нурлан Нигматулин, поблагодарив за работу, пожелал экс-мажилисменам успехов в новой работе.
Ранее Мажилис досрочно прекратил полномочия депутата Айзады Курмановой, которая стала заместителем акима Павлодарской области.
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