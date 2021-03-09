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    14:51, 09 Март 2021 | GMT +6

    В массовый спорт направят дополнительно 16 млрд сэкономленных тенге в РК

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На поддержку массового спорта планируют направить дополнительно 16 млрд. тенге в этом году. Об этом говорится в ответе Премьер-Министра РК Аскара Мамина на запрос депутатов Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В текущем году на поддержку массового спорта, в том числе детских секций, планируется направить дополнительные 16 млрд. тенге, сэкономленные в результате сокращения затрат на профессиональные клубы», - отмечено в ответе Аскара Мамина.

    Ранее сообщалось, что для обеспечения доступности занятия спортом с 1 мая текущего года вводится государственный спортивный заказ, который предполагает введение подушевого финансирования детских спортивных секций. Новый подход позволит решить проблему дефицита спортивных секций и повысить качество оказываемых услуг за счет привлечения частного сектора.

    Государственный спортивный заказ будет распространяться на всех детей от 4 до 17 лет, в том числе на детей с особыми потребностями. Государство возьмет на себя большую часть расходов (за исключением логистики и экипировки), связанных с посещением спортивных секций. За родителями остается право выбора поставщика услуг и оценка его деятельности. Расходы будут оплачиваться в соответствии с установленным тарифом с учетом места проживания ребенка (город/село), вида спорта, способа оказания услуг (индивидуальные или групповые занятия) и ряда других факторов. Функции оператора государственного спортивного заказа возложены на местные исполнительные органы.



    Теги:
    Правительство Спорт Правительство РК
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