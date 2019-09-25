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В маслихате Алматы определяют два места для проведения мирных собраний граждан

25 Сентября 2019 13:52
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В маслихате Алматы определяют два места для проведения мирных собраний граждан

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – На портале электронного правительства опубликован проект решения маслихата Алматы «О дополнительном регламентировании порядка проведения собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Публичное обсуждение документа продолжится до 8 октября.

Как сказано в документе, маслихат города Алматы VІ созыва решил утвердить: 1) порядок проведения собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций; 2) места, предоставляемые для проведения собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций;

Так, определены два места, предоставляемые для проведения собраний, митингов, пикетов, шествий и демонстраций: сквер за кинотеатром «Сары-Арка» (4-ый микрорайон), парк «Южный» (улица Жарокова, угол улицы Ходжанова).

Также определен порядок проведения собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций, который состоит из 18 пунктов. Ознакомиться с ним можно здесь

Ранее аким Алматы Бакытжан Сагинтаев сообщил, что в Алматы могут увеличить количество мест для санкционированных митингов. Аким пообещал обратиться к маслихату с просьбой об определении, кроме сквера за кинотеатром «Сары-Арка», еще одного места для проведения мирных собраний граждан.

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Ключевые слова: Алматы,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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