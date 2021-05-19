В маске и с ножом напал на магазин житель Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске задержали местного жителя, который ночью совершил разбойное нападение на магазин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, 29-летний житель Рабочего поселка ворвался в продуктовый магазин в маске и, угрожая ножом продавцу, потребовал деньги из кассы. Женщина не растерялась и попыталась вступить в диалог со злоумышленником. В этот момент в магазин вошла покупательница, мужчина спокойно покинул магазин и скрылся в неизвестном направлении. Продавец позвонила в полицию.

По видеозаписи оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель этого же микрорайона, проживающий на соседней от магазина улице. Мужчину задержали дома, своей вины он не отрицал.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Проводится досудебное расследование по уголовной статье «Разбой».