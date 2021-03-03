В Мартукском районе Актюбинской области – новый аким
Выпускник Казахского экономического университета имени Т. Рыскулова, Казахско-русского международного университета начал трудовую деятельность в 2007 году кредитным офицером филиала АО «БанкЦентрКредит» в Алматы.
Затем Алмас Салыкбаев работал менеджером Мугалжарского районного филиала АО «Народный банк Казахстана», главным специалистом и заведующим сектором отдела экономики и бюджетного планирования Мугалжарского района, ведущим специалистом управления статистики Мугалжарского района, заместителем руководителя отдела экономики, бюджетного планирования и предпринимательства Мугалжарского района, руководителем отдела предпринимательства Мугалжарского района.
Также занимал должности главного инспектора организационно-инспекторского отдела аппарата акима Актюбинской области, заместителя руководителя управления внешних связей и туризма Актюбинской области.
До назначения работал заместителем акима Мартукского района.