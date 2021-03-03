В Мартукском районе Актюбинской области – новый аким

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - По согласованию с Администрацией Президента РК и районным маслихатом по распоряжению акима Актюбинской области Ондасына Уразалина акимом Мартукского района назначен Алмас Салыкбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт облакимата.

Выпускник Казахского экономического университета имени Т. Рыскулова, Казахско-русского международного университета начал трудовую деятельность в 2007 году кредитным офицером филиала АО «БанкЦентрКредит» в Алматы.

Затем Алмас Салыкбаев работал менеджером Мугалжарского районного филиала АО «Народный банк Казахстана», главным специалистом и заведующим сектором отдела экономики и бюджетного планирования Мугалжарского района, ведущим специалистом управления статистики Мугалжарского района, заместителем руководителя отдела экономики, бюджетного планирования и предпринимательства Мугалжарского района, руководителем отдела предпринимательства Мугалжарского района.

Также занимал должности главного инспектора организационно-инспекторского отдела аппарата акима Актюбинской области, заместителя руководителя управления внешних связей и туризма Актюбинской области.

До назначения работал заместителем акима Мартукского района.