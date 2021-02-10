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    12:22, 10 Февраль 2021 | GMT +6

    В марте завершается период обмена старой банкноты номиналом 1000 тенге

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Национальном банке РК напомнили о завершении периода обмена филиалами Нацбанка банкнот номиналом 1 000 тенге образца 2006 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Национальный Банк Казахстана напоминает, что 3 марта 2021 года завершается период обмена банкнот номиналом 1 000 тенге образца 2006 года», - сообщили в пресс-службе.

    Обмен банкнот номиналом 1000 тенге образца 2006 начался 2 марта 2017 года и продлится до 3 марта 2021 года.

    После указанного срока филиалы Национального банка перестанут принимать и обменивать данные банкноты.

    Стоит отметить, что 1 февраля 2021 года завершился срок приема и замены банкнот номиналами 2000, 5000 и 10000 тенге образца 2006 года.


    Теги:
    Нацбанк Казахстана Другие государственные органы Общество Алматы
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