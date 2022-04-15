НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В марте месячная инфляция сложилась на уровне 3,7%, годовая инфляция продолжила ускорение и составила 12%. Наблюдается ускорение роста цен по всем компонентам инфляции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка.

«В марте потребительские цены выросли на 3,7%, показав самое высокое значение для данного месяца с 1996 года, в годовом выражении отмечалось ускорение роста цен до 12% (в феврале 2022 года – 8,7%)», - говорится в сообщении Нацбанка.

Рост цен на продовольственные товары в марте т.г. ускорился до 15,4% в годовом выражении (в феврале 2022 года – 10%). Продолжился рост цен на хлебобулочные изделия и крупы, начавшийся в ноябре 2021 года, ввиду низкого урожая зерновых культур и высоких мировых цен. Наряду с этим, ускорился рост цен на масла и жиры, молочные продукты и мясо. Ажиотажный спрос способствовал ускорению роста цен на сахар. Значительный вклад в ускорение роста цен внесло удорожание фруктов и овощей, при этом среди овощей наблюдался существенный рост цен на капусту, лук, морковь, помидоры и картофель.

Годовая непродовольственная инфляция в марте 2022 года ускорилась до 10,9% (в феврале 2022 года – 8,6%). Ослабление курса повлияло на рост цен почти по всем группам товаров. Стоимость автомобилей выросла на фоне нехватки микрочипов. Ускорился рост цен на одежду и обувь и медикаменты в связи с ростом импортных цен.

Годовые темпы роста цен на платные услуги в марте 2022 года ускорились до 8,3% (в феврале 2022 года – 7,1%). Цены на аренду благоустроенного жилья выросли по причине повышенного спроса и роста стоимости покупки жилья. Вместе с тем, выросли цены на амбулаторные услуги. Отмена карантинных ограничений привели к увеличению спроса и, соответственно, росту цен на парикмахерские услуги, услуги в области культуры и отдыха, ресторанов и гостиниц.

В марте 2022 года рост цен производителей в обрабатывающей промышленности ускорился до 23,3% (в феврале 2022 года – 21%). В структуре продуктов питания, где рост цен в годовом выражении составил 16,5%, ускорился рост цен производителей мяса и молочных продуктов на фоне удорожания ГСМ, электричества и кормовых культур.

Замедлился рост цен производителей масел и жиров и хлебобулочных и макаронных изделий.

В сельском хозяйстве отмечалось ускорение роста цен производителей до 17% (в феврале 2022 года – 16,3%). В продукции растениеводства ускорился рост цен на зерновые и кормовые культуры, при этом замедлился рост цен на овощи и бахчевые. В животноводстве отмечался более высокий рост цен на живую домашнюю птицу и сырое молоко, в то же время замедлилось снижение цен на яйца.