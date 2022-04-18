В марте годовая инфляция в Казахстане ускорилась - Нацбанк

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В марте 2022 года годовая инфляция в стране ускорилась, составив 12% (в феврале – 8,7%). В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась во всех 17 регионах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Национального банка РК.

«Наибольшее ускорение зафиксировано в Актюбинской области (с 9% в феврале до 12,9% в марте) и г. Шымкенте (с 8,5% до 12,4%).

Темпы роста цен на продовольственные товары в марте увеличились до 15,4% (в феврале – 10,0%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Актюбинской области (18,5%)», - сообщил начальник управления мониторинга реального сектора департамента денежно-кредитной политики НБ РК Игорь Осипов.

Темпы роста цен на непродовольственные товары также увеличились до 10,9% (в феврале – 8,6%). Максимальное значение зафиксировано в Акмолинской области (12,4%), а минимальное – в Западно-Казахстанской области (9,2%).

Цены на платные услуги в марте повысились на 8,3% (в феврале – 7,1%), при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Алматинской и Западно-Казахстанской областях (по 9,4%), значительно ниже – в Актюбинской области (5,9%).

Месячная инфляция в стране составила 3,7%, что выше среднего значения мартовских цен за последние 5 лет (за 2017-2021 годы – 0,6%). Выше своей среднеисторической нормы цены в марте 2022 года выросли во всех 17 регионах. Наибольшее ускорение месячной инфляции отмечено в городе Шымкенте (4,3%).