АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Уже в марте будет произведена выплата 10% компенсации по тенговым депозитам. На текущий момент собраны заявления от 2 млн 623 тысяч вкладчиков на общую сумму 307 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге прозвучал вопрос касательно компенсации государства на тенговые депозиты на 10%. Представитель СМИ спросила, как продление сроков с 1 января до 10 февраля повлияло на показатели?

«Действительно продлен срок приема заявлений для получения компенсаций. В целом за это время 125 тысяч вкладчиков воспользовались этой опцией по продлению и сейчас предварительные параметры по оперативным данным следующие: заявления собраны от 2 млн 623 тысяч вкладчиков на общую сумму 307 млрд тенге. Общая сумма потенциальной компенсации выросла на 4 млрд, оценивается в 307,5 млрд тенге», - сказал глава Нацбанка.

По словам Галымжана Пирматова, банки начнут фиксировать финальный реестр всех вкладчиков, подавших заявление, сколько на их счетах осталось суммы.

«Эта работа будет продолжена до начала марта и в течение марта пройдут все бюджетные процедуры со стороны Министерства финансов. Мы уже зарезервировали определенную сумму на эти цели. В марте будет произведена выплата 10% компенсации вкладчикам», - добавил глава Нацбанка.