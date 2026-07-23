В Марракеше открылось Почетное консульство Казахстана

Посол Казахстана в Марокко Саулекуль Сайлауқызы приняла участие в церемонии официального открытия Почетного консульства Республики Казахстан в Мараккеше, передает Kazinform со ссылкой на Министерство иностранных дел РК.

В мероприятии также приняли участие руководители местных исполнительных органов Марракеша, депутаты Парламента Марокко, представители международных организаций, государственных органов и национальных компаний, а также деловые круги двух стран, включая представителей торгово-промышленных палат и ассоциаций деловых женщин Казахстана и Марокко.

Саулекуль Сайлауқызы подчеркнула, что институт почетных консулов остается одним из наиболее практичных инструментов дипломатии, поскольку именно люди, давно ставшие частью деловой и общественной жизни конкретного города, способны превращать общие договоренности в решения на местах, будь то содействие бизнесу, помощь туристам или оперативное решение возникающих вопросов. Было отмечено, что выбор Марракеша не случаен, поскольку город остается ведущим туристическим и деловым направлением Марокко, напомнив, что введенный в прошлом году безвизовый режим уже способствовал заметному росту взаимных поездок граждан двух стран.

Фото: МИД РК

Новоназначенный Почетный консул РК в Марракеше Ю.Эсаси выразил благодарность за оказанное доверие и заявил о готовности содействовать укреплению сотрудничества в сфере торговли, инвестиций и деловых обменов между двумя странами.

Почетное консульство Казахстана в Марракеше стало вторым в Королевстве Марокко после действующего консульства в Касабланке. Днем ранее в Касабланке прошло первое в истории двусторонних отношений заседание Казахстанско-марокканского делового совета, а в Рабате состоялась серия встреч по линии сельского хозяйства, промышленности, торговли и инвестиций.

Фото: МИД РК

Напомним, посольство Кипра торжественно открыли ранее в Астане.