В Марокко выявлен первый случай заражения коронавирусом
РАБАТ. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения Марокко сообщило о первом случае заражения коронавирусом (COVID-19) на территории страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Morocco World News.
Лаборатория Института Пастера (Institut Pasteur) в Марокко подтвердила случай заражения.
Вирус диагностирован у гражданина Марокко, проживающего в Италии.
Сейчас мужчина находится на карантине в больнице Moulay Youssef Hospital в Касабланке, состояние его здоровья не вызывает опасности.
Органы здравоохранения страны объявили о готовности борьбы с эпидемией. Ранее, в Марокко были выявлены несколько человек с подозрением на коронавирус. Результаты проведенных анализов дали отрицательный результат.
Случаи заражения коронавирусом также были зарегистрированы в других странах Африки, включая Сенегал, Алжир и Нигерию.
Сегодня власти Туниса, Саудовской Аравии и Иордании объявили о первых случаях заболевания новым вирусом COVID-19.
Напомним, Саудовская Аравия приостановила на прошлой неделе въезд для паломников умры из-за опасности распространения коронавируса.
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