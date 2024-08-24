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    14:17, 24 Август 2024 | GMT +6

    В Марокко представили дизайн крупнейшего футбольного стадиона в мире

    Courtesy Populous/Oualolou + Cho
    Фото: Courtesy Populous/Oualolou + Cho

    В 2030 году Марокко вместе с Испанией и Португалией примет у себя чемпионат мира по футболу. Финальный матч может пройти на стадионе, который вместит 115 тысяч зрителей. Это потенциально крупнейшая футбольная арена в мире, передает корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на CNN.

    Дизайнеры «Oualolou + Choi» и «Populous» представили макеты будущего стадиона Гран Стад Хассан II. Он будет располагаться на участке площадью 100 гектаров в Эль-Мансурии, городе к северу от Касабланки. По словам Populous, дизайн стадиона напоминает «муссем» — тип традиционной коммунальной палатки. Эта версия Гран Стад будет выполнена из алюминиевой решетки.

    Courtesy Populous/Oualolou + Choi
    Фото: Courtesy Populous/Oualolou + Choi

    Главный дизайнер Тарик Уалалу считает, что подобный стиль глубоко укоренен в марокканской культуре и является ее современным выражением. Он основан на древних образах: муссеме, палатке, саде, а также на топографии и ландшафтах Марокко.

    Конфигурация стадиона разработана специально для мероприятий Чемпионата мира по футболу: трибуны будут разделены на зоны для болельщиков с общим доступом на каждом конце стадиона (вместимостью почти 30 000 человек каждая), в то время как основная часть будет отведена под ложи, гостевые зоны, VIP и VVIP.

    Courtesy Populous/Oualolou + Choi
    Фото: Courtesy Populous/Oualolou + Choi

    Сейчас самый большой футбольный стадион в мире — Стадион Ныннадо имени Первого мая в Северной Корее. Открытый в 1989 году, его официальная вместимость составляет 150 000 человек, хотя после реконструкции стадион вмещает всего около 114 000 человек. Гран Стад Хассан II сможет принять на тысячу человек больше.

    Теги:
    Футбол Чемпионат мира по футболу Мировые новости Этно-дизайн
    Жуман Кииков
    Автор
    Жуман Кииков
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