В Мангыстауской области завершено выдвижение кандидатов в акимы: самому молодому – 25 лет

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Мангыстауской области завершено выдвижение кандидатов в сельские акимы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Об этом на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций заявил заместитель председателя избирательной комиссии Мангыстауской области Исахан Сагынбаев.

По его словам, 10 июля проверили документы 39 кандидатов. Из них законодательству соответствовали документы 34 кандидатов. Среди 39 кандидатов один кандидат - женщина.

«Средний возраст кандидатов – 38 лет, самому молодому – 25 лет, самому старшему – 60 лет. 13 кандидатов проживают в сельском округе, где пройдут выборы. 20 выдвиженцев живут в районе, где пройдут выборы. 6 кандидатов проживают в других районах», - отметил Исахан Сагынбаев.

Выдвинуты в акимы все 39 кандидатов. 17 из них – от политических партий, 22 – самовыдвиженцы.

Средняя конкуренция – на одно место четыре человека.

Политические партии выдвинули своих кандидатов по 10 округам.

От партии «Nur Otan» - 8 кандидатов.

От партии «Ак жол» - 2 кандидата.

От партии «Адал» - 3 кандидата.

От Народной партии Казахстана – 3 кандидата.

От Общенациональной социально-демократической партии – один кандидат.

В регионе 25 июля запланировано проведение выборов акимов сельского округа, районного значения в четырех районах из семи существующих.

Как сообщалось ранее, решениями территориальных избирательных комиссий районов, городов областного значения на 25 июля т.г. назначены выборы 730 акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов Республики Казахстан. Министерство информации и общественного развития сообщает, что предвыборная агитация начнется после 18:00 часов местного времени 14 июля 2021 года и завершится в 00:00 часов по местному времени 24 июля 2021 года.

Ранее МИА «Казинформ» рассказывало, как проходит избирательная кампания в регионах.

Напомним, 25 мая текущего года Главой государства был подписан Конституционный закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О выборах в Республике Казахстан».

Законом вводятся прямые выборы акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов. Также снижен порог прохождения политических партий при выборах в Мажилис.

Согласно закону, предусмотрено выдвижение кандидата политическими партиями, самовыдвижение, а также вышестоящими акимами.

Акимом села может стать гражданин РК не моложе 25 лет, соответствующий требованиям закона о государственной службе. Отметим, что одно и то же лицо может быть акимом села не более двух раз.