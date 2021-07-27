В Мангыстауской области усложняется эпидситуация по КВИ

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Мангыстауской области усложняется эпидемиологическая ситуация по КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщила на брифинге в Региональной службе коммуникаций заместитель акима области Гульмира Калмуратова, с начала июня в стационарах лечилось от коронавирусной инфекции более 200 человека, а сегодня число больных достигло 874. В областном центре «Ана мен бала» лечатся 72 женщины. В зимний период количество заболевших женщин не превышало 20. Также болеют КВИ 34 ребенка.

«Всего от коронавируса и пневмонии лечатся: в областной детской больнице – 23 ребенка, в ковидном отделении Жанаозенской больницы 17 детей, в больнице Мангыстауского района 1 ребенок. Люди часто заражаются на рабочем месте. Затем вирус распространяется на семью», – сказала заместитель акима области.

В свою очередь, заместитель руководителя областного Управления здравоохранения Аманбек Жумыров призвал жителей не принимать антибиотики самостоятельно.

«Строго запрещается назначать противовирусные препараты и покупать антибиотики. В настоящее время, ситуация с каждым днем ухудшается. За 27 дней июля зарегистрированы 4 532 случая заражения. Сейчас тяжелобольные лечатся в модульной больнице. После стабилизации состояния их переведут в провизорное отделение», – сказал А.Жумыров.

В Мангыстауской области также более 2 тысяч человек проходят амбулаторное лечение. За их состоянием наблюдают 119 мобильных бригад.