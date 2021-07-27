+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 22 °С
Алматы: 30 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Мангыстауской области усложняется эпидситуация по КВИ

27 Июля 2021 16:41
Поделиться:
В Мангыстауской области усложняется эпидситуация по КВИ

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Мангыстауской области усложняется эпидемиологическая ситуация по КВИ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
До 400 пациентов с коронавирусом госпитализируют в сутки в Алматы
Ожидается ли пик заболеваемости КВИ в августе в Алматы Эпидситуация по КВИ в Алматы напряженная, с тенденцией к ухудшению - глава УОЗ 135 тысяч жителей Атырауской области привились от Covid-19

Как сообщила на брифинге в Региональной службе коммуникаций заместитель акима области Гульмира Калмуратова, с начала июня в стационарах лечилось от коронавирусной инфекции более 200 человека, а сегодня число больных достигло 874. В областном центре «Ана мен бала» лечатся 72 женщины. В зимний период количество заболевших женщин не превышало 20. Также болеют КВИ 34 ребенка.

«Всего от коронавируса и пневмонии лечатся: в областной детской больнице – 23 ребенка, в ковидном отделении Жанаозенской больницы 17 детей, в больнице Мангыстауского района 1 ребенок. Люди часто заражаются на рабочем месте. Затем вирус распространяется на семью», – сказала заместитель акима области.

В свою очередь, заместитель руководителя областного Управления здравоохранения Аманбек Жумыров призвал жителей не принимать антибиотики самостоятельно.

«Строго запрещается назначать противовирусные препараты и покупать антибиотики. В настоящее время, ситуация с каждым днем ухудшается. За 27 дней июля зарегистрированы 4 532 случая заражения. Сейчас тяжелобольные лечатся в модульной больнице. После стабилизации состояния их переведут в провизорное отделение», – сказал А.Жумыров.

В Мангыстауской области также более 2 тысяч человек проходят амбулаторное лечение. За их состоянием наблюдают 119 мобильных бригад.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Мангистауская область   #Коронавирус в РК  
Поделиться:

Автор:

Мейрамбек Байгарин

Новости по теме
До 400 пациентов с коронавирусом госпитализируют в сутки в Алматы
Ожидается ли пик заболеваемости КВИ в августе в Алматы
Эпидситуация по КВИ в Алматы напряженная, с тенденцией к ухудшению - глава УОЗ
135 тысяч жителей Атырауской области привились от Covid-19
Популярное
1 Новые карантинные меры вводят в ВКО
2 Косшы стал городом областного значения - Указ Президента РК
3 Карантин ужесточили в Атырауской области
4 Дополнительные карантинные меры ввели в Карагандинской области
5 Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в город Кокшетау
Читайте также
135 тысяч жителей Атырауской области привились от Covid-19
Кафе, рестораны штрафуют за нарушение карантина в Алматы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив