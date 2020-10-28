Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мангистауская область

В Мангыстауской области определили наиболее подверженные коррупции сферы

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
28 Октября 2020, 19:14
В Мангыстауской области определили наиболее подверженные коррупции сферы

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Состоялось заседание Республиканского общественного совета по противодействию коррупции при партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ».

Актуальные вопросы по противодействию коррупции в Мангыстауской области обсудили на заседании Республиканского общественного совета по противодействию коррупции (РОСПК) при партии «Nur Otan».

Так, рабочей группой Совета было изучено состояние работы по противодействию коррупции в Мангыстауской области за 2018-2019 годы и 8 месяцев текущего года.

По информации членов РОСПК, основная масса коррупционных фактов в регионе зафиксирована в деятельности местных исполнительных органов, в частности в сферах государственных закупок, земельных отношений, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

Как отметил председатель Совета, депутат Мажилиса Парламента Омархан Оксикбаев, следует принять все необходимые меры для своевременного выявления и устранения коррупционных проявлений во всех отраслях.

«На государственные органы возложена огромная ответственность, особенно в период пандемии. Председатель партии «Nur Otan» Нурсултан Назарбаев сказал, что достижение поставленных целей возможно только путем бескомпромиссной борьбы с коррупцией. Также в Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев особо подчеркнул, что необходимо создавать условия для достойной жизни наших граждан, защитить их права, обеспечить верховенство закона, усилить борьбу с коррупцией», – сказал Омархан Оксикбаев.

По итогам заседания члены РОСПК дали ряд конкретных рекомендаций по активизации противодействия коррупции в Мангыстауской области.

Стоит отметить, что ранее на площадке Комитета партийного контроля «Nur Otan» партийцы обсудили актуальные вопросы обеспечения казахстанцев чистой питьевой водой.


Нур Отан   Мангистауская область  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Кто такой Мартин Лютер Кинг и почему его упомянул Касым-Жомарт Токаев
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Глава государства: Национальный курултай  - оплот нации и авангард культурно-духовного прогресса страны
Преступная группа обкрадывала Аксуский завод ферросплавов
Преступная группа обкрадывала Аксуский завод ферросплавов