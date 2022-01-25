В Мангистауской области возобновят работы по рекультивации хвостохранилища «Кошкар-Ата»

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В 2022 году будут продолжены работы по рекультивации озера «Кошкар-Ата». Об этом сообщил руководитель управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Дуйсен Кусбеков, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, на завершение работ по рекультивации озера была направлена бюджетная заявка, на 2022 год из республиканского бюджета было выделено 3,0 млрд тенге. В этом году будут проведены рекультивационные работы на 798 га.

«Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по социально-экономическому развитию Мангистауской области поручил правительству и акимату области в течение трех лет завершить строительство хвостохранилища «Кошкар-Ата». Также в 2018 году разработан проект создания зелёной защитной зоны вокруг хвостохранилища «Кошкар-Ата» площадью 150 га (длина 15 километров, ширина 100-150 м) на 2020-2025 годы. Планируется посадка 400 000 саженцев черного саксаула. Из них в 2021 году заключён трехлетний контракт с Мангышлакским экспериментальным ботаническим садом на посадку 100 000 саженцев черного саксаула на 40 га, работы будут продолжены до 2023 года»,-сказал Дуйсен Кусбеков.

Дуйсен Кусбеков также остановился на работе по пескоструйной обработке в регионе. Ранее пескоструйные работы в селах Уштаган, Тущыкудук, Шебир были полностью завершены в 2021 году. Вокруг трех сел теперь - 2980 га зеленого оазиса. В 2022 году работы по задерживанию песков в селе Сенек будут завершены.