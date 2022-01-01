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В Мангистауской области в новогоднюю ночь родились восемь малышей

1 Января 2022 15:36
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В Мангистауской области в новогоднюю ночь родились восемь малышей

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В первую ночь года в Мангистауской области родилось восемь малышей. Четверо из них мальчики, другие четверо – девочки, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По словам врачей, малыши и их мамы чувствуют себя хорошо. Одна из мам, которая в праздничный день взяла малыша на руки – Гульдана Байханова.

«Ночью 31 декабря у меня начались схватки и я попала в роддом. В ту ночь я благополучно родила девочку. Чувствуем себя хорошо. Благодарна врачам. Это мой четвертый ребенок», - рассказала Гульдана Байханова.

Отметим, что с начала 2021 года года по сегодняшний день в области родилось более 23 045 детей.

Ранее сообщалось, что в ночь на 1 января в Казахстане родились свыше 300 детей.



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#Здравоохранение   #Мангистауская область   #Общество  
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Автор:

Аружан Саптарова

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