В Мангистауской области увеличилось количество больных в инфекционном стационаре

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Увеличилось количество больных, находящихся в инфекционных стационарах области. Об этом сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения Мангистауской области Аскар Сагимбаев, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, в регионе для населения подготовлены 383 койки в 10 инфекционных стационарах.

«Количество больных в стационарах на 10 января составляло 48 человек, на сегодняшний день их количество увеличилось до 130 человек, т. е. количество больных увеличилось в 2,7 раза. Из них беременных и родильниц насчитывается 16 случаев, детей -11. Количество реанимационных коек составляет 46, где лечатся 19 человек. Из них 10 - в тяжелом состоянии, 9-в крайне тяжелом. Наполняемость коек составляет 41,3%», - сказал Аскар Сагимбаев.

В организациях первичной медико-санитарной помощи задействовано 105 мобильных бригад для больных коронавирусной инфекцией. В резерве находятся 48 мобильных бригад. С начала года от жителей региона поступило 734 вызова, из них с КВИ – 6, с пневмонией – 7, ОРВИ -115.

Отметим, за минувшие сутки по области зарегистрировано 53 случая заражения коронавирусной инфекцией. Из них в Актау - 41, Жанаозене – 7, Мангистау - 1 , Бейнеу - 2, Мунайлинском районе-2 случая.

Напомним, вышло новое карантинное постановление главного санврача Мангистауской области.