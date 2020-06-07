В Мангистауской области с 8 июня усилят карантин

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В связи с увеличением заболеваемости СOVID-19 в Мангистауской области на семь процентов и осложнением эпидемиологической ситуации, некоторые виды деятельности прекратят свою работу. Об этом заявили в центре общественных коммуникаций, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Лада.

Согласно Постановлению главного государственного санитарного врача Мангистауской области будут запрещены работы следующих объектов:

1) Кинотеатров, театров, выставок, интернет и компьютерных клубов,

игорных заведений;

2) Ночных клубов, кальянных;

3) Развлекательных объектов (букмекерские, бильярдные, караоке, ps-клубы, квесты, боулинг-центры и др.);

4) Ресторанов, кафе, тойхана вместимостью более 30 посадочных мест.

5) Бань и саун, за исключением отдельных номеров, кабинок;

6) Детских аттракционов.





Также вводятся ограничения:

1) Перемещение жителей области между городами, районами, селами;

2) Работа внутреннего общественного транспорта в городах, районах, с разрешением работы утром с 06:00 до 10:00 часов, вечером с 17:00 до 21:00 часа;

3) Проведение зрелищных, других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий;

4) Самостоятельное передвижение несовершеннолетних без присмотра взрослых;

5) Нахождение без масок повсеместно, в местах массового скопления людей, в том числе в общественном транспорте и магазинах;

6) Проведение в мечетях публичного пятничного намаза (для проведения индивидуального намаза обозначить места поклонения для каждого человека на расстоянии 1,5 метра, с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима).

Отмечается, режим и сроки карантинных мероприятий могут быть изменены в соответствии с изменением ситуации по распространению инфекции COVID-19.

Ранее сообщалось, карантин могут вернуть в Алматинской области, так как прирост заболеваемости коронавирусом за минувшую неделю составил 4,5 процента.



