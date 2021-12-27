В Мангистауской области ревакцинацию прошли 7285 человек

АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В Мангистауской области ревакцинацию прошли 7 285 человек. Об этом сообщил заместитель руководителя управления здравоохранения Мангистауской области Аскар Сагимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ревакцинация в стране началась 22 ноября. В первую очередь ревакцинацию проходят те, кто входит в группу риска населения.

«В 21 поликлинике области проводится ревакцинация. В настоящее время ревакцинацию прошли 7 285 человек. Из них 2 423 медицинских работника, 136 государственных служащих, 1 471 сотрудник силовых структур, 23 работника производств, 32 работника вахтового метода, 233 педагога, семь специалистов центра обслуживания населения, 14 сотрудников аэропорта, три железнодорожных работника, пять работников пищевых предприятий, 16 сотрудников участковой полиции, 33 беременные женщины и две женщины в период лактации, 21 пациент, состоящий на диспансерном учёте, четыре инвалида, восемь студентов и 2 854 жителя», - сказал заместитель руководителя управления здравоохранения Мангистауской области Аскар Сагимбаев.

Также Аскар Сагимбаев проинформировал о работе по вакцине Pfizer. Всего в область прибыло 93 600 доз вакцины Pfizer. На сегодняшний день привито 4 598 доз. В частности, подростков в возрасте от 12 до 18 лет привито 2 752, женщин в период лактации – 1 257 после окончания послеродового периода и 589 дозами привиты беременные.

Отметим, за прошедшие сутки по области случаев заражения коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.

Напомним, в Мангистауской области разрешено посещать мероприятия до 100 человек с «зеленым» статусом в Ashyq.