В Мангистауской области проведена работа по «Профилактике азартных игр, суицида и бытового насилия»

В рамках реализации социально значимого проекта по Профилактике азартных игр, суицида и бытового насилия в Мангистауской области за 2024 год при поддержке Управления внутренней политики Мангистауской области проведен комплекс различных мероприятий среди населения Мангистауской области, передает агентство Kazinform.