19:45, 28 Май 2025 | GMT +5
В Мангистауской области проведена работа по «Профилактике азартных игр, суицида и бытового насилия»
В рамках реализации социально значимого проекта по Профилактике азартных игр, суицида и бытового насилия в Мангистауской области за 2024 год при поддержке Управления внутренней политики Мангистауской области проведен комплекс различных мероприятий среди населения Мангистауской области, передает агентство Kazinform.
- Проведена разъяснительная работа среди молодежи Каспийского государственного Университета им. Ш. Есенова, в средне-специальных учебных заведениях, в общеобразовательных школах, с участием более 2 тысяч человек.
- Проведена разъяснительная работа среди родительских комитетов общеобразовательных школ, с охватом 3 тыс. Человек.
- Открыт анонимный клуб, где оказаны бесплатные консультации профессионального психолога для людей, имеющих зависимость от азартных игр, и жертвам бытового насилия с охватом более 50 человек.
- Разработаны социальные видеоролики, направленные на профилактику бытового насилия, суицида, лудомании. Ролики показаны в социальных сетях и кинотеатрах.
- Разработан раздаточный, информационно образовательный материал в количестве 3000 экземпляров с целью привлечь внимание населения к проблеме азартной зависимости, бытового насилия, суицида.