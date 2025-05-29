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    19:45, 28 Май 2025 | GMT +5

    В Мангистауской области проведена работа по «Профилактике азартных игр, суицида и бытового насилия»

    В рамках реализации социально значимого проекта по Профилактике азартных игр, суицида и бытового насилия в Мангистауской области за 2024 год при поддержке Управления внутренней политики Мангистауской области проведен комплекс различных мероприятий среди населения Мангистауской области, передает агентство Kazinform.

    насилие
    Фото: pexels.com
    • Проведена разъяснительная работа среди молодежи Каспийского государственного Университета им. Ш. Есенова, в средне-специальных учебных заведениях, в общеобразовательных школах, с участием более 2 тысяч человек.
    • Проведена разъяснительная работа среди родительских комитетов общеобразовательных школ, с охватом 3 тыс. Человек.
    • Открыт анонимный клуб, где оказаны бесплатные консультации профессионального психолога для людей, имеющих зависимость от азартных игр, и жертвам бытового насилия с охватом более 50 человек.
    • Разработаны социальные видеоролики, направленные на профилактику бытового насилия, суицида, лудомании. Ролики показаны в социальных сетях и кинотеатрах.
    • Разработан раздаточный, информационно образовательный материал в количестве 3000 экземпляров с целью привлечь внимание населения к проблеме азартной зависимости, бытового насилия, суицида.
    Теги:
    Профилактика Азартные игры Насилие Регионы Суицид Мангистауская область
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
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