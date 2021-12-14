В Мангистауской области открыли новое место для отдыха «Балыкшылар»

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В населенном пункте Аташ села Баутино Тупкараганского района ввели в эксплуатацию базу отдыха «Балықшылар». Проект был реализован в рамках 30-летия Независимости страны, об этом сообщает пресс-служба акимата Тупкараганского района, передает МИА «Казинформ».

Общая площадь зоны отдыха составляет 2 400 квадратных метров. На территории имеется входная арка, спортивная и детская площадки, парковка, скамейки с навесом. Посередине базы отдыха также установлен памятник «Балықшылар». Автор скульптор из Мангистау Болатбек Салаев. Памятник высотой 3 м 80 см был возведен за счет спонсорских средств.

Памятник открыли аксакал села Койлыгул Атшыбаев и ветеран сельского хозяйства, почетный гражданин Тупкараганского района Тауирхан Канжанов. Они поздравили жителей с Днем независимости и рассказали о достижениях Тупкараганского района за 30 лет.

«Памятник и новое место отдыха, построенные в канун главного праздника нашей страны, безусловно, украсили село. Так как этот памятник является символом уважения к ветеранам, которые внесли значительный вклад в развитие района в целом», - сказал ветеран сельского хозяйства Тауирхан Канжанов.