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В Мангистауской области открыли новое место для отдыха «Балыкшылар»

14 Декабря 2021 11:12
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В Мангистауской области открыли новое место для отдыха «Балыкшылар»

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В населенном пункте Аташ села Баутино Тупкараганского района ввели в эксплуатацию базу отдыха «Балықшылар». Проект был реализован в рамках 30-летия Независимости страны, об этом сообщает пресс-служба акимата Тупкараганского района, передает МИА «Казинформ».

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Общая площадь зоны отдыха составляет 2 400 квадратных метров. На территории имеется входная арка, спортивная и детская площадки, парковка, скамейки с навесом. Посередине базы отдыха также установлен памятник «Балықшылар». Автор скульптор из Мангистау Болатбек Салаев. Памятник высотой 3 м 80 см был возведен за счет спонсорских средств.

Памятник открыли аксакал села Койлыгул Атшыбаев и ветеран сельского хозяйства, почетный гражданин Тупкараганского района Тауирхан Канжанов. Они поздравили жителей с Днем независимости и рассказали о достижениях Тупкараганского района за 30 лет.

«Памятник и новое место отдыха, построенные в канун главного праздника нашей страны, безусловно, украсили село. Так как этот памятник является символом уважения к ветеранам, которые внесли значительный вклад в развитие района в целом», - сказал ветеран сельского хозяйства Тауирхан Канжанов.


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#Мангистауская область   #Общество   #30 лет Независимости  
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